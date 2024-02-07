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Масований обстріл України: у Києві частковий блекаут та пожежі у житлових будинках

Тетяна Вишневська
Фото: Ілюстративне фото | На лівому березі Києва у частини споживачів зникло світло (Ілюстративне фото)

У столиці є двоє постраждалих та зникло світло у частини мешканців міста. У Миколаєві залишилися без дахів приблизно 20 будинків, є поранені.

Вночі ЗС РФ атакували Україну "Шахедами", а зранку запустили ракети. Вибухи пролунали у кількох областях, зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру. Фокус зібрав усе, що відомо про удари по містах та регіонах.

Обстріл України 7 лютого — Київ

О 6:59 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у місті. Він зазначив, що працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Кореспондент Фокусу передає, що приблизно о 7:41 у столиці пролунав ще один гучний вибух. Кличко підтвердив це та закликав не залишати укриттів.

Згодом міський голова проінформував, що після вибуху викликали "швидку" у Дніпровський район. Приблизно о 8:00, як передав кореспондент Фокусу, прогриміла ще одна серія вибухів.

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Кличко заявив, що внаслідок обстрілу уламками ракети були пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі залишилась без світла.

Також мер передав, що одному постраждалому у Дніпровському районі надали медичну допомогу на місці. У Голосіївський район виїхали пожежники. Попередньо, там спалахнула будівля.

Згодом Кличко уточнив, що, за попередніми даними, горить багатоквартирний будинок. Водночас кількість постраждалих у Дніпровському районі столиці зросла до двох осіб.

"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило", — написав пізніше міський голова.

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О 8:30 стало відомо, що внаслідок обстрілу у Києві пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі. Мер пообіцяв, що спеціалісти невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

Обстріл України 7 лютого — Харків

По Харківській області, за даними ОВА, було щонайменше чотири удари. У самому Харкові були влучання у Слобідському районі Харкова.

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"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину — без постраждалих", — написав керівник адміністрації Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що є інформація про влучання у районі нежитлових обʼєктів.

Обстріл України 7 лютого: Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зранку проінформував, що вночі в регіоні збили три дрони типу Shahed-136/131. Вранці ЗС РФ атакували Миколаїв "Шахедами" та ракетами повітряного базування.

Внаслідок ударів сталися займання на ділянці підземного газопроводу та території інфраструктурного об’єкта.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пошкоджені житлові будинки, і приблизно 20 з них залишились без дахів. У Миколаєві є поранені, одна людина була госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.

"Пошкодження газових і водопровідних мереж — комунальники вже ліквідовують", — зазначив Сєнкевич.

Він додав, що також на місця пошкоджень внаслідок атаки виїхали будівельні бригади.

Обстріл України 7 лютого — інші регіони

Голова Львівської ОВА Максим Козицький о 7:32 заявив про вибухи у Дрогобичі. Також він попереджав про маневрування крилатих ракет між Львівською, Тернопільською та Івано-Франківською областями.

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Кореспонденти "Суспільного" інформували про вибухи на Черкащині.

Нагадаємо, про перші безпілотники в українському повітряному просторі у Повітряних силах заявили ще о 22:42 6 лютого.

У США заявили, що ЗС РФ вже щонайменше 9 разів атакувала Україну ракетами, які отримала від Північної Кореї.