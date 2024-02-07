"Ранок в укритті": європолітики стали свідками масованих ударів ЗС РФ по Україні (фото)

Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час ракетної атаки по Києву ховався в укритті, а посол США в Україні Бріджит Брінк закликала надати ЗСУ більше зброї.

Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, який перебуває у столиці України, вранці змушений був ховатись в укритті через ракетні удари ЗС РФ по Києву. Про це він повідомив у своєму Х(твітері).

"Починаю свій ранок в укритті, коли по Києву лунає повітряна тривога. Це — щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала протиправну агресію", — написав він.

Вкотре на необхідності надати Україні військову допомогу після ракетних ударів наголосила в своїй публікації посол США в Україні Бріджит Брінк.

"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз", – написала Бріджит Брінк.

Ракетний удар по Україні 7 лютого

7 лютого окупанти запустили по території України декілька груп шахедів, а пізніше крилаті та балістичні ракети. Вибухи лунали у Харкові, Миколаєві, Києві та області, а також на Дніпропетровщині і Львівщині.

Безпілотниками ЗС РФ атакували в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській областях.

Через обстріл в Києві без світла залишилась частина мешканців у Дніпровському районі. В "Укренерго" повідомили, що відновлювальні роботи почнуть після відбою тривоги та дозволу військових.

У Києві кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них є вагітна жінка. Поранений у Миколаєві чоловік помер у реанімації, а на Львівщині намагаються ліквідувати пожежу після влучання в інфраструктурний об'єкт.

Через масштабну ракетну атаку РФ по Україні Польща підняла в повітря авіацію.