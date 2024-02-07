"Охочих воювати небагато": експерт назвав головну мету Путіна в протистоянні з НАТО

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, російський диктатор хоче похитнути єдність НАТО, розколовши її на стадії ухвалення рішення, коли вони збиратимуться і визначатимуть, як діяти для того, щоб відповісти агресії Росії.

Журналісти провели дослідження, щоб дізнатися, як багато жителів Європи готові взяти участь у військових діях. За результатами опитування стало зрозуміло, що в жодній з опитаних країн навіть половина населення не висловила готовності вступити у війну. Більшість європейців вважають, що Сполучені Штати Америки забезпечать їм захист і допоможуть запобігти можливим військовим конфліктам. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, у європейців зараз зовсім інший порядок денний, який далекий від мілітаризації. Ці тенденції склалися ще десятиліття тому, після руйнування Берлінської стіни.

"Виросло покоління, яке знає про Холодну війну в Німеччині тільки з історії. Чого німцям переживати, якщо у них є Рамштайн", — сказав Мусієнко.

При цьому країни Балтії усвідомлюють, що основні загрози спрямовані на них, і тому вони проявляють більшу мобільність і концентрацію. Наразі Польща розширює склад контрактної армії, створюючи додаткові бригади.

Експерт зазначив, що Путін не прагне до окупації країн НАТО — його метою є розкладання єдності Альянсу. Він хоче домогтися цього на етапі ухвалення рішень, коли країни НАТО обговорюють, як реагувати на агресію Росії.

"Тоді, на думку Путіна і Кремля, мало б проявитися те, що ми бачимо зараз у соціологічних опитуваннях. Охочих воювати небагато, тому зараз у європейських країнах збільшується чисельність регулярних Збройних сил, тобто контрактної армії", — сказав Мусієнко.

Він додав, що Росія прагне продемонструвати неефективність Північноатлантичного альянсу і викликати внутрішню кризу в НАТО. Для досягнення цієї мети російська влада може взяти на озброєння тактику "зелених чоловічків", тимчасово окупуючи одну з країн Балтії. Це може викликати значний опір і невдоволення населення в цьому регіоні.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Північна Корея для Росії "більш ефективний партнер", ніж союзники, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. За його словами, РФ має явну перевагу в артилерійських снарядах.

Раніше, 19 січня, глава МЗС України назвав пропозицію про постачання Києву необхідних ресурсів "найкращою угодою у світі", адже інші держави не жертвують своїми солдатами для знищення РФ.