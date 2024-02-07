Захід повинен вивчити урок: у Польщі прокоментували російську атаку на Україну 7 лютого

Підняття в небо польських винищувачів під час повітряної тривоги в Україні стає "рутинною" справою для Польщі, заявив міністр-координатор спецслужб країни Томаш Семоняк. У польському уряді не бачать тенденції до зміни політики Росії та в способі ведення нею війни.

Масована ракетна атака Росії на Україну в середу, 7 лютого, свідчить про те, що Москва не відхиляється від своєї політики та способу ведення війни. Про це заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, пише агентство PAP.

"Якщо хтось думав, що буде якесь пом’якшення курсу, то нічого з того не вийшло. Триває війна, і тут нічого не міняється", — сказав міністр.

За його словами, Захід повинен вивчити з цього урок.

"Підтримуйте Україну, голосуйте в США за пакети допомоги, тому що цій війні не видно кінця, і Україна потребує цієї підтримки в ім'я вільного світу, а Росія про це нещадно нагадує", — заявив Семоняк.

Польський міністр також прокоментував підняття в небо винищувачів під час ракетної атаки РФ.

"Треба вживати слова "рутинно", бо це чергова така ситуація, коли польська протиповітряна оборона, польські чергові винищувачі й інші системи союзників активуються для захисту повітряного простору Польщі", — резюмував Семоняк.

Нагадаємо, Польща не вперше піднімає в небо свої винищувачі. F-16 злітали 13 січня 2024 року в південно-східній частині країни. Місцевих попередили, щоб вони не боялися шуму від двигунів військових літаків.

У середу, 7 лютого, окупанти атакували Україну крилатими, балістичними та зенітними керованими ракетами. Також ворог запустив 20 БПЛА типу Shahed. Усього ворог запустив 64 повітряні цілі. Сили ППО знищили 44 з них, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У Києві жертвами атаки стали четверо людей. Ще 30 отримали поранення.