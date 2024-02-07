Кулеба назвав термінові кроки від ЄС для збільшення обсягів снарядів на фронті (відео)

Український дипломат також підтримав заяву європейського колеги стосовно необхідності стимулювати перемовини з європейськими компаніями та з третіми країнами. Це дозволить збільшити імпорт боєприпасів та пришвидшити постачання артилерійських снарядів на фронт.

Для збільшення обсягів постачань артилерійських боєприпасів на фронт для українських солдатів потрібно реалізувати три складові. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з Жозепом Боррелем, Високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, розповів подробиці.

Він закликав уряди країн Європейського Союзу підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями. Такі дії сприятимуть збільшенню кількості виробничих потужностей цими компаніями.

Другим кроком він назвав усунення усіх регуляторних бар'єрів для взаємодії оборонних компаній Європи між собою. Відповідні заходи дозволять обійти правові перешкоди для взаємодії між ними та нарощування виробництва.

Кулеба також підтримав заяву європейського дипломата стосовно необхідності стимулювати перемовини з європейськими компаніями та з третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні договори з постачання боєприпасів із цих держав до України. Збільшення імпорту боєприпасів із третіх країн та їхніх складів надає можливість відчутно пришвидшити постачання артилерійських снарядів на фронт.

Кулеба висловив вдячність ЄС за відкриття перемовин із Європейським Союзом і створення фонду обсягом 50 мільярдів євро. Ці рішення, на його думку, є історичними.

"Це сигнал не тільки Європі, не тільки Україні, не тільки Росії. Це був сигнал усьому світу", – заявив очільник МЗС.

Боєприпаси від ЄС для України

Європейський Союз, як інформує агенція Bloomberg, прагне збільшити постачання боєприпасів в Україну. Економічна спільнота має намір компенсувати затримки у постачання досягненням мети з відправлення 1 млн артилерійських снарядів.

Ханно Певкур, міністр оборони Естонії, заявив, що торік ЄС узгодив кінцеві терміни, але Україна змогла отримати лише третину боєприпасів. Ще 30% від мільйона українські війська мають отримати до березня 2024 року. Естонський посадовець наголосив на тому, що його колеги повинні взяти на себе зобов'язання знайти снаряди або фінансування їхнього виробництва для України.

У ISW заявили, що затримки допомоги від Заходу загострюють дефіцит боєприпасів для ЗСУ. За словами аналітиків, брак боєприпасів серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем. Радари ефективні настільки, наскільки велика кількість снарядів у артилерії.