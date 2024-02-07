"Бунт" поліції на Дніпропетровщині: у 3-й ОШБр запропонували розформувати полк

Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін підкреслив, що бачить єдине рішення ситуації — "ліквідувати" відповідний полк, а самих працівників поліції "розкидати по різних підрозділах Збройних сил".

Заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін прокоментував скандал на Дніпропетровщині, де поліцейські відмовилися вступати до штурмової бригади "Лють" та запропонував розформувати відповідний полк. Про це він заявив у своєму Telegram.

"Мабуть, всі бачили відео, де ах**вші бики звинувачували Майдан та відмовлялись йти в підрозділ МВС "Лють". Ситуація поки ніяк не вирішилась – вони продовжують всіляко викручуватись, аби тільки не потрапити на війну", — зазначив Жорін.

На думку заступника командира 3-ї ОШБр, підрозділ дніпропетровських поліцейських варто розформувати.

"З однієї сторони є "Лють" — бригада, створена з нормальних поліцейських. Для них теж штурмувати посадки "непрофільна" справа, що важко дається, проте свій обов’язок по захисту країни вони виконують. З іншої сторони — полк нелюстрованої беркутні з Дніпра, який воювати не хоче взагалі", — йдеться у повідомленні.

Жорін підкреслив, що бачить єдине рішення ситуації — "ліквідувати" відповідний полк, а самих працівників поліції "розкидати по різних підрозділах Збройних сил".

"Там вони вже не зможуть поводити себе так нахабно. І принесуть хоч якусь користь державі", — запевняє військовий.

Жорін прокоментував "бунт" поліції на Дніпропетровщині Жорін прокоментував "бунт" поліції на Дніпропетровщині

Поліцейські відмовилися вступати до штурмової бригади: що відомо

Нагадаємо, 4 лютого колишній народний депутат Ігор Мосійчук опублікував відео, на якому співробітники спецпідрозділів Нацполіції відмовляються переходити до об'єднаної штурмової бригади "Лють".

Поліцейські висловили готовність воювати, проте виключно у складі свого підрозділу. На відео також чути, як дехто з поліцейських згадує, що раніше був у "Беркуті".

Реакція Нацполіції

5 лютого Заступник глави Нацполіції та куратор бригади "Лють" Олександр Фацевич прокоментував відповідне відео та наголосив, що через майже два роки повномасштабної війни логічним рішенням буде не розосереджувати поліцейських із бойовим досвідом для захисту країни, а централізовано направляти їх до складу бригади "Лють".

"Що стосується відео, яке поширюється в соціальних мережах про полк особливого призначення в Дніпрі, — керівництвом Національної поліції будуть з'ясовані всі обставини та прийняті відповідні рішення", — підсумував Фацевич.

Раніше, 22 січня, голова Нацполіції України Іван Виговський заявив, що правоохоронці готові до мобілізації, однак у такому разі в поліцейських може виникнути проблема з комплектацією, що може позначитися на криміногенній ситуації.