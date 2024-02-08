"Репетиція вторгнення": як хотіли розділити Україну ще 2004 року, — розслідування (відео, фото)

Під час "Помаранчевої революції" в Сєвєродонецьку та Донецьку відбулися два з'їзди, на яких прихильники Віктора Януковича закликали до сепаратизму. Заходи активно висвітлювали російські ЗМІ, на них були присутні політики з РФ.

Ще 2004 року під час "Помаранчевої революції", коли почалися протести на підтримку кандидата в президенти Віктора Ющенка, у Сєвєродонецьку прибічники його конкурента Віктора Януковича, якого в ЦВК визнали переможцем на виборах, закликали до створення "Південно-східної української автономної республіки". Про це розповіли у своєму розслідуванні журналісти проєкту "Схеми".

Повідомляється, що Донецька облрада того ж таки 2004 року ухвалила окреме рішення про проведення референдуму щодо надання Донецькій області "статусу республіки у складі федерації". у ті самі дні депутати обласних рад у Харкові та Луганську голосують на надзвичайних сесіях за виконавчі комітети, що мають узяти на місцях владу від Києва.

З'їзд у Сєвєродонецьку: хто брав участь

Прихильники тодішнього прем'єр-міністра і кандидата в президенти Віктора Януковича 28 листопада 2004 року влаштували з'їзд у Сєвєродонецьку Луганської області. Цей захід активно висвітлювали російські ЗМІ.

Як розповів історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, це була спроба тієї еліти знайти свій простір і пригрозити Києву від'єднанням.

"Наскільки це було їхнє рішення, а наскільки це були маніпуляції Москви — це окреме питання", — сказав історик.

За його словами, "Південно-східну українську автономну республіку" українці одразу почали називати скорочено ПІСУАР, що засвідчує ставлення до цього "проєкту".

Як розповіли журналісти, на з'їзді в Сєвєродонецьку виступав Олександр Попов, на той час мер Комсомольська Полтавської області. Зараз він є депутатом Київської міської ради. Він від імені городян привітав Януковича з "перемогою" на виборах і пообіцяв йому підтримку.

Олександр Попов Фото: Схеми

"Я точно можу сказати, що жодного антидержавного підходу або будь-якого бачення проти України не було. Навпаки. За розвиток України", — сказав він журналістам, коли його запитали про його участь у цьому заході.

Також, як ідеться в матеріалі, на з'їзді виступив Віктор Тихонов, голова Луганської обласної ради. Він розповідав, що Росія допомагає з трансляцією з'їзду і поширенням його тез.

Віктор Тихонов Фото: Схеми

"У разі подальшого розвитку державного перевороту і приходу до влади нелегітимного президента, ми, учасники з'їзду, залишаємо за собою право на адекватні дії щодо самозахисту інтересів громадян наших регіонів і всієї України", — говорив Тихонов у 2004 році.

Повідомляють, що Тихонов після 2014 року виїде в Росію і перебуватиме там до самої смерті.

Також журналісти відзначили виступ Євгена Кушнарьова, тодішнього голови Харківської облдержадміністрації.

Євген Кушнарьов Фото: Схеми

"Не потрібно випробовувати наше терпіння. На будь-який випад — у нас є гідна відповідь аж до крайніх заходів. І я хочу нагадати запальним головам під помаранчевими прапорами: від Харкова до Києва — 480 км, а до кордону з Росією — 40 км", — говорив він.

У матеріалі йдеться, що за два дні до з'їзду в Сєвєродонецьку Кушнарьов очолив так званий "Виконавчий комітет Харківської області". Депутати цього "комітету" перепідпорядкували собі міліцію, залізницю, телебачення, а також зупинили перерахування коштів до держбюджету.

Зазначається, що 2004 року на харківській Південній залізниці керував Владислав Єгупенко. Його прізвище також було у списку так званого "комітету". Зараз Єгупенко є суддею окружного адмінсуду Харкова. На запитання журналістів щодо своєї участі в цій організції, він каже, що нічого не пам'ятає.

Владислав Єгупенко Фото: Схеми

Також у розслідуванні сказано, що на з'їзді в Сєвєродонецьку була присутня делегація з РФ. Серед делегатів були радник-посланник із посольства Росії Анатолій Корсун і тодішній мер Москви Юрій Лужков . Крім того, спливло ім'я члена "Партії регіонів" Олександра Єфремова (зліва на фото), який став головою так званого "Виконавчого комітету Луганської області". Після початку повномашстабного вторгнення він утік до Росії.

Юрій Лужков та Олександр Єфремов Фото: Схеми

За словами журналістів, наступного дня після проведення цього з'їзду СБУ порушила кримінальну справу за фактами "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Заяви політиків в архівних документах були підкреслені олівцем.

З'їзд у Донецьку: хто хотів від'єднання Донбасу від України

Журналісти повідомляють, що того ж дня, 28 листопада 2004 року, ще один з'їзд відбувся вже в Донецьку. Так, зібралися депутати обласної ради на чолі з Борисом Колесніковим. Вдалося знайти список із прізвищами тих, хто ініціював розгляд питання про "референдум": "Перетворення України на федерацію із самостійним статусом Донецької області".

Видання пише, що серед підписантів Євген Геллер. У майбутньому він став народним депутатом України від "Партії Регіонів" і головою бюджетного парламентського комітету.

Євген Геллер Фото: Схеми

Як повідомляється, до складу комісії з проведення "референдуму" увійшов викладач Донецького технічного університету Володимир Алтухов. Він досі викладач цього вишу.

"Це я, мабуть, буквально, потрапив так от механічно, тому що я про це і не чув і згодом, тому що, мабуть, я був у списках спостерігачів від Януковича", — сказав він журналістам, коли його запитали про участь у цьому заході.

Володимир Алтухов Фото: Схеми

У розслідуванні йдеться про те, що ідею проведення "референдуму" про створення "Донецької республіки" просував тодішній депутат і голова комісії з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності та правопорядку Донецької облради Віктор Бесчастний . Зараз він голова секритаріату Конституційного суду України. Він заперечує свою участь в організації "референдуму".

Віктор Безчастний Фото: Схеми

За словами журналістів, разом із Бесчастним проєкт рішення про референдум погодив також Олександр Зац, який на той момент був заступником голови Донецької обласної ради. Сьогодні Зац є членом Національного олімпійського комітету України. Однак у 2022 році NGL.media повідомило, що Зац поїхав як волонтер за кордон і не повернувся.

Олександр Зац Фото: Схеми

Журналісти повідомили, що до них до рук потрапив список запрошених на засідання облради в день голосування щодо референдуму. Серед них — Віктор Татьков, на той момент голова Донецького апеляційного госпсуду (зараз у розшуку), а також голова Донбаської регіональної митниці Руслан Черкаський.

Віктор Татьков Фото: Схеми

Руслан Черкаський Фото: Схеми

Розслідування і відсутність покарання

У матеріалі йдеться, що з'їзди викликали несхвалення в суспільстві. Громадяни, народні депутати почали писати скарги до прокуратури та інших органів через сепаратистські заклики. Для розслідування сєвєродонецьких подій тодішній заступник генпрокурора Віктор Шокін створив у Генпрокуратурі слідчу групу. У межах справи ідентифікували та допитали всіх учасників з'їзду, вилучили ухвалені документи на надзвичайних сесіях облрад.

Віктор Шокін Фото: Схеми

Журналістам вдалося відшукати інформацію про те, що вказівки для відправки делегації до Сєвєродонецька надходили, зокрема, від тодішньої Адміністрації президента, очолюваної Віктором Медведчуком.

Віктор Медведчук Фото: Скріншот

Як розповів колишній керівник його Секретаріату Олег Рибачук, кримінальні справи щодо сепаратизму, найімовірніше, припинилися через підписання Універсалу національної єдності. Документ був підписаний уже президентом Віктором Ющенком разом із лідером "Партії регіонів" Віктором Януковичем 3 серпня 2006 року. Справи про сепаратизм закрили через півтора місяця після цього — 21 вересня. Матеріали не були передані до суду, а з Кушнарьова і Тихонова зняли статус обвинувачених.

"Тоді йшлося про те, що потрібно знайти порозуміння, об'єднатися і зшити країну навколо єдиної України. І саме в такий спосіб було досягнуто розуміння закриття цих справ", — сказав Рибачук журналістам.

Доктор історичних наук Микола Хавронюк заявив, що припинення слідства призвело до того, що пізніше президентом України став Віктор Янукович.

"Це призвело до того, що, нарешті, прийшов до влади Янукович і вся його банда, і вони побудували на кілька років ту мафіозну структуру, яка існувала в Україні з 2010-го до 2014 року", — сказав він.

Розслідування про сепаратизм в Україні у 2004 році

Раніше в ISW повідомили, що РФ посилює риторику про розподіл України. За словами аналітиків, РФ зображує Україну як штучно створену державу. Москва хоче зменшити військову підтримку з боку Заходу. За словами аналітиків, не так давно президент РФ Володимир Путін та інші російські чиновники знову почали говорити про те, що повномасштабне вторгнення в Україну нібито є історично виправданим завоюванням.