В Авдіївці найважча ситуація, але росіяни ще не задіяли основні сили, — DeepState

За словами аналітиків, ЗС РФ продовжують просуватися в приватному секторі міста. У росіян є частковий успіх у районі залізничної станції.

Ситуація в Авдіївці залишається найважчою на всій лінії фронту, хоча росіяни ще не задіяли свої основні сили. Про це в новому звіті від 8 лютого повідомили аналітики групи DeepState.

За словами експертів, біля Степового були спроби ворога просунутися, але не мали успіху. Однак у самій Авдіївці ситуація критична. Так, ЗС РФ продовжують просуватися в приватному секторі по вулицях Незалежності та Сапронова. У росіян є частковий успіх у районі залізничної станції, окупанти штурмують позиції захисників "на дачах", біля автобази.

Також повідомляється, що росіяни намагалися наступати трасою, але зазнали втрат і відступили.

"На півдні міста ворог настільки фанатичний, що входить в оточення і тримає кругову оборону. Тривають бої в Первомайському та біля Невельського", — заявили аналітики.

У звіті також ідеться, що росіяни штурмують східну частину Георгіївки та район Перемоги. Противник зайшов у крайні будинки Новомихайлівки. Наразі невідомо, чи вдалося вибити окупантів звідти.

У DeepState зазначили, що у приватному секторі Авдіївки інженерно-фортифікаційні споруди показали непридатність під час міських боїв. Ті "пожежі", які сталися через стратегічні прорахунки, доводиться зараз "гасити" людськими життями.

Повідомляється, що росіяни хочуть "вбити" логістику в старій Авдіївці, однак 110-а ОМБр не дає цього зробити.

"Тут місця живого немає", — цитують аналітики бійців, які воюють за місто.

Нагадаємо, що 4 лютого ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ увійшли в Авдіївку з боку кар'єра. Український воєнкор стверджує, що російським військам нібито вдалося обійти бойові порядки ЗСУ і закріпитися в житловій забудові. Військовослужбовець 24-ї бригади "Айдар" закликає "не скиглити", а командування у вечірньому зведенні не коментувало інформацію про можливі успіхи ЗС РФ.