Ударили дроном по машині: США в Іраку ліквідували командира "Хезболли", — ЗМІ

За словами журналістів, Ірак не був повідомлений заздалегідь про те, що Штати хочуть завдати удару в Багдаді. Ба більше, анонсовані майбутні атаки на терористів.

Сполучені Штати в Багдаді ліквідували командира бовиків угруповання "Катаїб Хезболла", який був відповідальний за напади на американські війська в регіоні. Про це повідомляє CNN.

За словами журналістів, американські військові вдарили дроном по автомобілю терориста.

"Ознак супутнього збитку або жертв серед цивільного населення немає", — процитували журналісти Центрольне командування Збройних сил США.

Джерела розповіли журналістам, що ліквідований був Вісам Мохаммед Сабер аль-Саеді.

Як розповіли в поліції Багдада, внаслідок удару постраждав позашляховик у переважно шиїтському районі на сході міста.

Офіційний представник США повідомив медіа, що Ірак не був повідомлений заздалегідь про те, що Штати хочуть завдати удару в Багдаді. Представник адміністрації президента Джо Байдена повідомив, що удар по командиру "Катаїба Хезболли" не знаменує собою кінець серії дій у відповідь, і найближчими днями у відповідь на вбивство трьох американських солдатів відбудеться ще більше атак.

За словами джерел, сам удар і час його проведення були ретельно продумані, щоб уникнути загибелі невинних людей.

Нагадаємо, що 3 лютого США атакували іранські об'єкти в Іраку та Сирії. Президент США Джо Байден підтвердив удар і назвав його відповіддю за трьох загиблих американських військовослужбовців у Йорданії. Їх було вбито безпілотником, який запустили бойовики, підтримувані КВІР.