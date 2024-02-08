"Ви не на війні": в ЄС закликали припинити постачати боєприпаси іншим країнам, окрім України

Жозеп Боррель закликає країни-члени ЄС призупинити експортні контракти в інші держави. Це буде оптимальним варіантом для швидкого нарощення постачань ЗСУ.

Європейський Союз не передасть Україні обіцяний 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. Через це в ЄС закликають виробників снарядів не постачати вироби нікому, окрім Києва. Про це повідомляє Zone Militare.

До кінця 2023 року лише третина обіцяних снарядів ЄС було поставлено Україні. Комісар з питань внутрішнього ринку та промисловості Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз досягне мети виробництва 1 млн снарядів на рік до березня або квітня 2024 року.

"Ми продовжуватимемо вдосконалювати наші виробничі потужності, ймовірно, близько 1,3-1,4 мільйона на кінець цього року, і продовжимо значно збільшувати їх наступного року. З цією потужністю виробляти мільйон снарядів ми повинні забезпечити, щоб більшість прямувала в Україну як пріоритет. Бо саме там є нагальна потреба", — заявив Бретон.

Також Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україну потрібно підтримувати стільки, скільки потрібно. Найкращим варіантом для нарощення постачання боєприпасів в ЗСУ Боррель назвав призупинення експорту в інші країни, окрім України.

"Найкращий спосіб продати більше в Україну чи зробити більші пожертви – це сказати іншим: "будь ласка, зачекайте, ви не на війні, можете почекати кілька місяців. І перенаправити це виробництво в бік України. Це політичне рішення, яке повинні прийняти країни-члени", — заявив Боррель.

У виданні звертають увагу, що питання призупинення експорту боєприпасів може наражати на можливі штрафні санкції і втрата ринків. Наразі 11 країн в межах ЄС мають виробничі потужності для виробництва артилерійських снарядів: Чехія, Німеччина, Болгарія, Хорватія, Франція, Греція, Італія, Польща, Словаччина, Іспанія і Швеція.

Нагадаємо, 8 грудня у США заявили, що через брак боєприпасів українським військовим доводиться обирати цілі.

7 лютого в ISW повідомили, що американські союзники в Європі і Азії суттєво розширили підтримку України.