У ЗСУ назвали дві причини, з яких Росія зараз економить "Калібри" (відео)

Однією з причин, зі слів речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, є те, що російські окупанти відчувають неспокій у Криму. Ворог не налаштований зайвий раз ризикувати своїм флотом.

Росія економить крилаті ракети типу "Калібр" з декількох причин. Про це в ефірі телемарафону 8 лютого розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Перша причина полягає в тому, що ЗС РФ можуть завантажувати "Калібри" на свої кораблі лише у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Це місце вони вже не вважають таким безпечним для бортів.

"Поки що вони не налагодили в Новоросійську, там де базується переважно весь флот, такої логістики. І означає це, що вони повинні ризикувати, заводячи кораблі-ракетоносії, зокрема, в пункти базування, де вже не почуваються так спокійно", — розповіла Гуменюк.

У захопленому Севастополі залишається уся інфраструктура, пов’язана з обслуговуванням ракетоносіїв "Калібрів". Водночас окупанти, зі слів речниці, "воліють не ризикувати зайвий раз".

Другою причиною, з якою може бути пов’язана економія цих ракет, є переорієнтація дій ЗС РФ у майбутньому. Тобто Росія може готуватись до удару "Калібрами" по Україні.

"Якщо зараз відбувається досить системний терор з використанням ракет повітряного базування, то не виключено, що в якійсь з атак буде віддано перевагу саме морським ракетам", — зазначила Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про "Калібри" — з 0:57)

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