Не виділяють допомогу Україні: республіканці грають на руку Путіну, – The Economist

На думку журналістів, республіканці тішаться, що ускладнюють життя Байдену, однак наслідки цього виходять далеко за межі Штатів. Українські військові ризикують не відбити російський наступ весною через брак боєприпасів.

Політики часто ставлять перемогу на виборах вище розв'язання проблем. На цьому тижні республіканці в Палаті представників пішли далі й саботують навіть американські інтереси, щоб нашкодити президенту Джо Байдену. Про це повідомляє The Economist.

Дії республіканців робить Америку слабшою та втішає її ворогів. Республіканці зробили більшу частину хаосу на південному кордоні, пишуть журналісти. В грудні 2023 року було 302 тисячі спроби нелегальних мігрантів перетнути кордон. Керівництво Палати представників знало, що демократи хочуть проголосувати за пакет військової допомоги Україні і вирішили його обʼєднати з питанням імміграції. Робота республіканців і демократів над компромісом щодо кордону в цілому відповідають вимогам республіканців. Проте замість голосування за законопроєкт політики повернулись назад і відхилили проєкт.

У виданні пишуть, що причина провалу — Дональд Трамп, який хоче виграти на питанні хаосу на кордоні. Він закликав республіканців розірвати угоду, яку запропонував Сенат.

Шкода, яку завдали республіканці, виходить далеко за межі кордонів США. Окрім питання кордону вони відкинули питання допомоги України, якій терміново потрібно більше грошей і обладнання, щоб захиститись від окупантів. Українські військові не можуть чекати, поки в Конгресі напрацюють альтернативу. Боєприпаси потрібні вже зараз. Якщо вони не отримають їх, то можуть не відбити наступ ЗС РФ весною.

"Якщо дядько Сем не зможе підтримати демократичного союзника, який захищає себе від неспровокованого вторгнення тирана, який також є найбільш войовничим геополітичним ворогом Заходу, яка користь від американських гарантій безпеки в Балтії, на Тайвані чи на Близькому Сході?" — задаються питанням у виданні.

Якщо республіканці не змінять позиції, то це додасть сміливості агресорам у всьому світі й зробить світ небезпечнішим. Республіканці безумовно ускладнили життя Байдена і вітають себе за це. Якби вони мали намір завдати шкоди США та допомогти Путіну, то вони навряд чи могли б зробити краще, резюмують автори.

Нагадаємо, 8 лютого Дональд Туск розкритикував Сенат США за провал допомоги Україні.

Напередодні у Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи.