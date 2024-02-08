Українським передовим частинам гостро не вистачає солдатів, – WP

За свідченням бійців на місцях, підрозділам сильно не вистачає нових бійців, а ті, які приходять погано навчені.

Підрозділам ЗСУ критично не вистачає піхоти, що призводить до виснаження й зниження морального духу. Про це повідомляє The Washington Post.

Майже через два роки тяжкої війни з РФ українські військові на місцях кажуть, що їм не вистачає особового складу. Журналісти поспілкувались майже із дюжиною солдатів і командирів, які сказали дефіцит особового складу найгострішою проблемою, бо РФ відновила наступ й посилює атаки.

Солдати казали на умовах анонімності, бо не мали права говорити публічно про такі проблеми, зазначають у виданні. Звернувшись за коментарем в Офіс президента авторів перенаправили в Міноборони, а вони в Генштаб ЗСУ. Генеральний штаб не відповів на запит.

Військові кажуть, що подекуди комплектація становить 35% Фото: The Washington Post

Президент України Володимир Зеленський публічно відкинув ідею про мобілізацію 500 тисяч військових і заявив про більше обґрунтування такої цифри. Фінансова допомога від партнерів не може використовуватись для виплат військовим, а український бюджет відчуває напругу від навантаження.

Командир одного з батальйонів Олександр стверджує, що в його підрозділу комплектація знаходиться на рівні 35% від належного. Командир іншого батальйону однієї з бригад ДШВ заявив, що такі показники характерні для частин, які виконують бойові завдання. Окрім того, військові наголошують на низьку якість підготовки новобранців.

"Немає позитивного прогнозу. Абсолютно жодного. Це закінчиться великою кількістю смертей, глобальним провалом. І скоріш за все, я думаю, фронт десь провалиться, як це було у ворога у 2022 році, на Харківщині", — приводять журналісти слова Олександра.

Після рішення Володимира Зеленського звільнити всіх обласних керівників ТЦК через корупцію мобілізація стала йти значно гірше. Також є проблема з нестачею боєприпасів і зброї.

"Фронт тріщить. Передок розсипається. Чому ми не можемо їх замінити? Тому що у нас немає людей, ніхто не йде в армію. Чому ніхто не йде в армію? Тому що держава не сказала людям, що треба йти в армію. Держава не змогла пояснити людям, що треба йти в армію. Ті, хто знав, що треба йти, вони вже всі розбіглися", — резюмує Олександр.

Нагадаємо, 8 лютого нардеп Давид Арахамія анонсував правки до проєкту закону про мобілізацію.

7 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію в першому читанні.