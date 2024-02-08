Хотіли надати допомогу: патрульні постраждали під час нічної атаки Shahed на Одесу (фото)

Поліціянти прямували на місце влучання, щоб допомогти людям, коли пролунав ще один вибух. Наразі правоохоронці перебувають у лікарні.

Вночі на 8 лютого ЗС РФ атакували Одесу за допомогою дронів. У Силах оборони півдня України оприлюднили фото наслідків атаки.

"Розбити коледж, налякати дітей, порушити навчальний процес – все це засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів. Так молодому поколінню нав’язується "руський мир"?", — йдеться у дописі.

Фото: Сили оборони півдня Фото: Сили оборони півдня Фото: Сили оборони півдня Фото: Сили оборони півдня

У Силах оборони півдня проінформували, що під час нічної атаки постраждали поліціянти. Двоє патрульних саме прямували на місце влучання, щоб надати допомогу людям.

"Під час повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми", — передала пресслужба.

Правоохоронці були госпіталізовані. Нині їхній стан стабільний.

Те, що внаслідок атаки постраждали патрульні, підтвердили також у поліції Одеської області.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти застосували для нічної атаки 17 безпілотників типу Shahed-136/131, і 11 з них були знищені. В Одесі пошкоджень зазнали недобудована багатоповерхівка та будівля навчального закладу. Також дрони атакували Миколаїв, там загорілись промисловий об'єкт та приватний будинок.

Також ЗС РФ обстріляли вночі Селидове. В ОВА повідомили про одного загиблого та сімох постраждалих, серед яких є дитина. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, освітні заклади, адмінбудівля та автівки.