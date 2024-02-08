ЗС РФ постійно змінюють тактику завдавання авіаударів по Україні, — польські експерти

Наприкінці січня ЗС РФ використовували хибні цілі, щоб знизити ефективність української ППО. Однак востаннє росіяни знову повернулися до застосування БПЛА разом із ракетами різних типів.

Російські військові постійно змінюють способи нанесення авіаударів по Україні, намагаючись обійти її протиповітряну оборону. Наприклад, частину ракет було запущено з російських стратегічних бомбардувальників, що кружляли над Каспійським морем, інші — над Кримом, а також з материкової частини РФ. Крім того, окупанти продовжують використовувати "шахеди". Про характер останніх повітряних ударів РФ розповіли польські оглядачі Rzeczpospolita.

Автори матеріалу пишуть, що під час останнього удару на Україну звалилися керовані ракети з різних напрямків. Деякі з них підлетіли до кордону з Польщею, а одна ракета підлетіла за 20 км від Польщі, а потім розвернулася на 180 градусів, різко змінивши напрямок.

Оглядачі зазначають, що російські ракети програмуються заздалегідь і можуть кілька разів змінювати напрямок під час польоту. Такі маневри відбувалися над Івано-Франківською, Тернопільською та Львівською областями.

Загалом агресори випустили 64 ракети різних типів. Попередня атака такого масштабу сталася 23 січня, коли на територію України полетіли 44 ракети. При цьому замість безпілотників Shahed використовували хибні цілі, щоб знизити ефективність протиповітряної оборони й зберегти безпілотники для подальших ударів.

"Проте, зміни, ймовірно, нічого не дали, і тепер атакам ракетами та керованими снарядами знову передує безліч відносно дешевих безпілотників", — підкреслюють польські оглядачі.

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки на Україну 7 лютого росіяни вдарили по Києву надзвуковою ракетою "Циркон" морського базування. За даними спікера ВПС Юрія Ігната, під час удару російські ракети летіли по балістичній траєкторії. Оглядачі вказують, що це міг бути не перший випадок застосування цієї зброї.