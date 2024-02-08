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Уже записав прощання рідним: у 3-й ОШБр розповіли, як врятували важко пораненого штурмовика (відео)

Тетяна Зарембо
Фото: Скрін відео | Боєць "Гиря", який вижив після сильної втрати крові, розповів, як його рятували

Бійця евакуювали побратими і доправили в медевак, спеціальну броньовану медичну машину, призначену для вивезення поранених.

В інтернеті з'явилося звернення до рідних, яке записав, стікаючи кров'ю, боєць 3-ї ОШБр на псевдо "Гиря". Відео виклала на своєму YouTube-каналі 3-тя Окрема штурмова бригада.

"Гиря", боєць 1-го штурмбату 3-ї ОШБр, подумав, що дістав смертельне поранення, проте його вдалося врятувати, але слова, які він вважав останніми, зворушили не тільки його маму, брата, кохану дівчину. Він звертався також до своїх дітей і своїх побратимів і просив воювати акуратно та бути впевненими, що перемога буде за Україною.

"Я думав, що сильно течу і повільно відійду, свідомість була нульовою. Вирішив записати таку мотивацію наче останні слова", — розповідає боєць, важко поранений під час наступальної операції зі звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку.

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Він згадує, що під час штурму по бійцях почав щільно працювати гранатомет АГС, "Гиря" дістав поранення ноги та осколкові ураження тіла, після чого в нього почалася сильна кровотеча. Побратим, який перебував поруч, загинув.

"Спочатку отримав поранення мій побратим. Коли я пішов йому допомагати — стався приліт і мене зачепило. Накинув турнік на праву ногу, почав текти. Він теж був у турніку. Ми передали по рації, що ми 300, і почали виходити з цього квадрата. Я не міг самостійно пересуватися і почав повзти. Побратим мене підтягував, вскочив у яму і його там задвухсотило — впав або ВОГ, або щось із дрібного калібру мін", — зазначає "Гиря".

І додає, що насправді думок було небагато, і він сконцентрувався на тому, що скаже просто кілька слів.

"Для себе я вже попрощався", — розповідає боєць.

Незабаром на позиції з'явилися бійці, які прийшли на ротацію і врятували "Гирю". Його евакуювали і доставили в медевак, спеціальну броньовану медичну машину, призначену для вивезення поранених. Кілька днів "Гиря" провів у реанімації, після чого був перевезений до Києва.

Нагадаємо, військовий експерт Євген Дикий повідомив, що ЗСУ влаштували окупантам справжню "м'ясорубку" в районі Авдіївки. Втрати становлять 1 до 10.

Також повідомлялося, що ЗМІ назвали те, що може перешкодити ЗСУ вести оборону з ядерного бункера під Авдіївкою.