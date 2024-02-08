Уже записав прощання рідним: у 3-й ОШБр розповіли, як врятували важко пораненого штурмовика (відео)

Бійця евакуювали побратими і доправили в медевак, спеціальну броньовану медичну машину, призначену для вивезення поранених.

В інтернеті з'явилося звернення до рідних, яке записав, стікаючи кров'ю, боєць 3-ї ОШБр на псевдо "Гиря". Відео виклала на своєму YouTube-каналі 3-тя Окрема штурмова бригада.

"Гиря", боєць 1-го штурмбату 3-ї ОШБр, подумав, що дістав смертельне поранення, проте його вдалося врятувати, але слова, які він вважав останніми, зворушили не тільки його маму, брата, кохану дівчину. Він звертався також до своїх дітей і своїх побратимів і просив воювати акуратно та бути впевненими, що перемога буде за Україною.

"Я думав, що сильно течу і повільно відійду, свідомість була нульовою. Вирішив записати таку мотивацію наче останні слова", — розповідає боєць, важко поранений під час наступальної операції зі звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку.

Він згадує, що під час штурму по бійцях почав щільно працювати гранатомет АГС, "Гиря" дістав поранення ноги та осколкові ураження тіла, після чого в нього почалася сильна кровотеча. Побратим, який перебував поруч, загинув.

"Спочатку отримав поранення мій побратим. Коли я пішов йому допомагати — стався приліт і мене зачепило. Накинув турнік на праву ногу, почав текти. Він теж був у турніку. Ми передали по рації, що ми 300, і почали виходити з цього квадрата. Я не міг самостійно пересуватися і почав повзти. Побратим мене підтягував, вскочив у яму і його там задвухсотило — впав або ВОГ, або щось із дрібного калібру мін", — зазначає "Гиря".

І додає, що насправді думок було небагато, і він сконцентрувався на тому, що скаже просто кілька слів.

"Для себе я вже попрощався", — розповідає боєць.

Незабаром на позиції з'явилися бійці, які прийшли на ротацію і врятували "Гирю". Його евакуювали і доставили в медевак, спеціальну броньовану медичну машину, призначену для вивезення поранених. Кілька днів "Гиря" провів у реанімації, після чого був перевезений до Києва.

Нагадаємо, військовий експерт Євген Дикий повідомив, що ЗСУ влаштували окупантам справжню "м'ясорубку" в районі Авдіївки. Втрати становлять 1 до 10.

Також повідомлялося, що ЗМІ назвали те, що може перешкодити ЗСУ вести оборону з ядерного бункера під Авдіївкою.