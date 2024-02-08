"Здав Мелітополь": новий голова Запорізької ОВА Федоров відповів на критику (відео)

За словами Івана Федорова, він залишається на посаді мера, однак його обов'язки виконуватиме перший заступник Ірина Рудакова. Він зазначив, що місцева влада залишила місто через складнощі та несподіванки, до яких ніхто не був готовий.

Новий голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) і мер окупованого Мелітополя Іван Федоров відповів на звинувачення у "здачі" Мелітополя і пояснив, чи буде він зніматися з посади міського голови у зв'язку з новим призначенням.

Так, під час пресконференції журналісти заявили, що в соцмережах його часто звинувачують у нібито "здачі Мелітополя". Чиновник відповів на ці звинувачення, пояснивши, все складнощами та несподіванками, з якими зіткнулася місцева влада під час окупації міста в лютому 2022 року.

"Якби сьогодні повернутися у 24 лютого і відповісти на запитання, чи зробили б ми з командою інакше, ніж зробили тоді, у мене абсолютно точна відповідь — так. Тому що на той момент ми не очікували, що ворогу знадобиться всього 8 годин, щоб дістатися від Криму до Мелітополя. Ніхто не розраховував, що в нас виникнуть складнощі з підривом мостів у Чонгарі та в Мелітополі ще з трьома мостами. Ніхто не розраховував, що о 16 годині останній військовий покине місто Мелітополь, а силові структури ще раніше. На той момент ми були не досвідчені. Але попри це, ми з командою не залишили місто і залишилися з жителями рівно настільки, наскільки могли", — заявив Федоров.

Федоров також підкреслив, що нині весь керівний склад, як військовий, так і державний, більш підготовлений до екстрених ситуацій, і веде роботи зі зміцнення обороноздатності. Він висловив прагнення до звільнення окупованих територій Запорізької області, зокрема й Мелітополя, і повернутися у своє рідне місто.

"Я впевнений, що основне завдання Верховного головнокомандувача, керівництва наших військових, це не те, що не здати Запоріжжя. Про це навіть мова не йде. А це зробити все можливе, щоб ми звільнили нашу тимчасово окуповану територію. А знайти більш мотивовану людину, яка хоче звільнити тимчасово окуповану територію, я думаю, буде досить складно", — заявив Федоров.

Хто тепер буде мером Мелітополя

Попри призначення Федорова на посаду голови Запорізької ОДА, він залишається мером Мелітополя. Він пояснив, що зараз перебуває у відпустці, а обов'язки мера лише виконує перший заступник міського голови Ірина Рудакова, тож його відсутність не вплине на функціонування мерії.

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив мера Мелітополя Івана Федорова новим головою Запорізької ОВА.

Нагадаємо також, що 11 березня 2022 року російські війська викрали Федорова біля будівлі мелітопольського кризового центру. Згодом він розповідав, що протягом шести днів його тримали в слідчому ізоляторі та допитували — намагалися з'ясувати обстановку в місті, вимагали припинити протести в місті тих, хто не хотів жити у РФ, передати свої повноваження іншій людині. 16 березня 2022 року Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдатів.