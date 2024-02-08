Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський, — Зеленський (відео)

У новому зверненні президент подякував Залужному за два роки захисту і додав, що сьогодні у нього відбулася з ним серйозна і відверта розмова.

Генерал-полковник Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України. Крім нього, нові посади отримає ще низка військових. Про зміни у командуванні розповів президент України Володимир Зеленський у зверненні, опублікованому у Telegram-каналі.

Зеленський повідомив, що звільнив з посади генерала Валерія Залужного. Новий командувач — Олександр Сирський.

"Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі".

Президент подякував генералу Залужному за два роки, які той віддав захисту Україні. Під час розмови посадовці обговорили, що армії потрібні "термінові зміни". Екскомандувач й надалі лишатиметься в "команді Української держави", — ідеться у зверненні.

Також очільник держави назвав імена трьох генералів — Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігоря Скибюкам, та двох полковників — Павла Палісу і Вадима Сухаревського, з якими обговорив питання щодо роботи в ЗСУ. Окремо згадав про генералів Мойсюка та Забродського — планує використати їхній досвід "на службі в державі".

"2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України", — резюмував Зеленський.

У своєму виступі президент описав бачення змін в Силах оборони:

створення плану дій на 2024 рік;

перерозподіл західної зброї між бригадами на першій лінії;

налагодження логістики в цілому (постачання дронів зокрема);

скорочення штабних працівників;

налагодження системи ротації та підготовки військових;

призначення командування нового підрозділу ЗСУ — Сил безпілотних систем.

Олександр Сирський — 58-річний український генерал-полковник, на попередній посаді, до 8 лютого — командувач Сухопутними військами та ОСУВ "Хортиця". Генерал брав участь у захисті Києва у перші місяці російського вторгнення та у наступальній операції на Харківщині восени 2022 року.

Звільнення Залужного — деталі

Зазначимо, перші повідомлення про можливе звільнення Валерія Залужного з посади командувача ЗСУ з'явилось у ЗМІ 29 січня. Тоді анонімні джерела журналістів отримали інформацію, що президент Зеленський начебто запропонував генералу написати заяву. Однак після цього перестановок в командуванні не відбулось. Натомість Залужний опублікував ще колону на порталі CNN, у якій пояснив, що потрібно робити українським військам, щоб добиватись успіху на фронті.

5 лютого президент підтвердив, що має намір усунути генерала з посади — про це він заявив у інтерв'ю західним журналістам. Політик пояснив, навіщо це робить: "потрібне перезавантаження" — пролунало під час розмови з медійниками.

8 лютого перестановки в командуванні ЗСУ прокоментував міністр оборони Рустем Умєров. Посадовець погодився, що "потрібні нові підходи". Указ президента про призначення Сирського командувачем з'явиться на порталі президента пізніше, повідомили ЗМІ.