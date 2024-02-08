"Не було результатів": у Зеленського пояснили причину звільнення Залужного

Радник офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що очікують на нові рішення, які дадуть можливість перехопити ініціативу в російсько-українській війні.

У 2023 році, коли генерал Валерій Залужний був головнокомандувачем ЗСУ, на лінії фронту не отримали необхідних результатів. Подібна ситуація негативно впливає на суспільні настрої. Про причини звільнення генерала радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у дописі в соцмережі X (Twitter).

Подоляк пояснив, що Залужного, а також деяких інших людей у командуванні зняли з посад, оскільки виникла необхідність діяти по-новому. Попередня тактика призвела до того, що у 2023 році вони "не повністю забезпечили належні результати", а громадські настрої стали "негативними".

"Рішення зумовлене необхідністю перегляду тактики дій, яка не повністю забезпечувала належні результати минулого року, не допустити застою на передовій, який негативно впливає на суспільні настрої", — написав радник голови ОП.

Щоб виправити ситуацію, потрібно ухвалити такі рішення, щоб перехопити ініціативу на полі бою, а також провести реформи в армії", — пояснив Подоляк.

"[Потрібно — ред.] знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які дозволять утримати й розвинути ініціативу, а також запустити процес реформування принципів управління в армії".

Звільнення Залужного — перебіг подій

Зазначимо, перші повідомлення в ЗМІ про можливість усунення Залужного з посади з'явилися 29 січня. Анонімні співрозмовники журналістів заявили, що начебто президент звернувся до генерала з проханням щодо заяви про відставку. Однак відставка не сталася, натомість 2 лютого на порталі CNN опублікували статтю тодішнього головнокомандувача. Автор статті пояснив, що ЗСУ для отримання переваг на фронті необхідно посилювати зброю, яка дає можливість дистанційно уражати ворога.

Згодом президент Зеленський підтвердив, що дійсно намір змінити командувача — про це політик розповів західним ЗМІ. Водночас толі ще чинному очільнику армії пропонували стати послом в одній із країн НАТО, повідомили на порталі "Українська правда" з покликанням на власні джерела.

8 лютого з'явилося офіційне повідомлення про зміщення Залужного та призначення генерала-полковника Олександра Сирського. Очільник держави пояснив, на які саме зміни очікує від нового командувача. Той має покращити систему керування армії — наприклад, вдосконалити логістику та скоротити штаби, — ішлося у зверненні.