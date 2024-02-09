"Революції не буде": полковник ЗСУ розповів, чого варто очікувати від нового головнокомандувача

За словами колишнього спікера Генштабу Владислава Селезньова, Сирський є непоганим функціонером. Однак усі посадовці мають свої позитивні та негативні риси.

Очікувати чогось революційно нового від нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не варто. Про це розповів колишній спікер Генерального штабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі Liga.net.

За його словами, Сирський є непоганим функціонером. Однак усі посадовці мають свої позитивні та негативні риси.

"Він — плоть від плоті системи. Представник старої, так званої радянської школи, — сказав Селезньов.

Полковник також заявив, що найголовніше, щоб Сирський зміг знайти компроміс, який не заважав би йому ефективно виконувати свої обов'язки тому, хто матиме вищі військові повноваження.

Селезньов також назвав чинники, які впливають на ефективне функціонування системи:

ресурси;

зброя;

боєприпаси;

техніка;

обладнання.

Усе це, за словами полковника, визначає бойову міць.

"Що стосується компетенцій тієї чи іншої посадової особи... Думаю, наші партнери знайдуть спільну мову з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ", — сказав він.

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначив на його місце генерала Олександра Сирського. Він також назвав імена трьох генералів — Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігоря Скібюкама, і двох полковників — Павла Палісу та Вадима Сухаревського, з якими обговорив питання про роботу в ЗСУ. У своєму виступі президент описав бачення змін у Силах оборони.

Також у Пентагоні розповіли, як працюватимуть із генералом Сирським. Помічниця глави Пентагону Селеста Валландер заявила, що президент України Володимир Зеленський має право обирати, хто очолить українські збройні сили.