В РФ готують підводні човни під ракети "Циркон", які ще не прийняті на озброєння

Ще з 2013 року росіяни намагаються модернізувати атомний підводний човен "Иркутск". Зокрема, замість ракетного комплексу "Граніт" субмарину мають озброїти ракетами "Онікс" і "Циркон".

У російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що багатоцільовий атомний підводний човен (АПЧ) "Иркутск" проєкту 949АМ Тихоокеанського флоту РФ після ремонту спустили на воду, а його модернізація триває. Зокрема, російська субмарина стане носієм так званих "гіперзвукових" ракет 3М22 "Циркон", повідомило 7 лютого агентство ТАСС.

"За наявними даними, модернізована АПЛ "Иркутск" проєкту 949АМ ТОФ нестиме понад 30 гіперзвукових крилатих ракет "Циркон". Як зброю самооборони вона отримає понад 30 торпед "Физик-2", — ідеться в повідомленні.

Експерти Defence Express у своєму матеріалі зазначили, що у зв'язку з ракетами "Циркон", про які так люблять говорити російські пропагандисти, є один цікавий нюанс. Річ у тім, що генконструктор НВО машинобудування Олександр Леонов заявив, що цю ракету ще не прийнято на озброєння ЗС РФ, оскільки це "нешвидка процедура".

"Наказу міністра оборони про прийняття на озброєння сьогодні немає", — розповів журналістам Леонов.

Одкровення російського чиновника може викликати подив, оскільки на початку січня 2023 року президент РФ Володимир Путін був присутній на церемонії виходу на бойову службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащеного ракетними системами "Циркон". Ба більше, роком раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про початок серійного виробництва цього виду озброєння.

Тепер же Леонов зізнався, що перед постачанням на озброєння "Циркон" ще "потребують час для дослідної експлуатації".

Щодо самої АПЛ "Иркутск", то її ремонт стартував ще 2008 року, а модернізацію було розпочато за п'ять років — 2013-го. Програма передбачала заміну ракетного комплексу "Граніт" на протикорабельні ракети П-800 "Онікс", а також оснащення субмарини ракетами "Циркон", які, як стверджує Леонов, ще не прийняті на озброєння Збройними силами РФ.

Нагадаємо, 7 лютого Росія завдала масованого удару по українських містах. За даними ЗМІ, окупанти вперше могли застосувати "гіперзвукову" ракету 3М22 "Циркон".