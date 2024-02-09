200 життів на 500 метрів: росіяни скаржаться, що ЗСУ знищують їх біля Новомихайлівки (фото)

Окупанти розповіли, що на штурм пішло 3 групи, але повернутися змогли лише троє з них. Також росіяни скаржаться, що керівництво їм прямо говорить, що вони "м'ясо".

На Донеччині два десятки штурмовиків 155-ї бригади морської піхоти забарикадувалися в одному з приміщень і відмовилися виконувати накази командування. Їм погрожують розстрілом. Про це пише російське видання ASTRA з посиланням на близьких цих бійців.

Штурмовики, що закрилися в приміщенні, записали відеозвернення, в якому розповіли про те, що сталося.

"За одну лісосмугу майже 150 людей лягло. Ти просто не уявляєш, лісосмуга це 500 метрів, вона в полі йде. Пр**бали 6 танків, 3 мотолиги, там п**да. Забрати забрали, але ці 500 метрів 200 життів людей взагалі не варті. Коротше, мій взвод — половина 200-ті, половина 300-ті", — говорить на аудіо один із військовослужбовців.

Боєць розповів, що комбат 155-ї бригади із позивним "Серп" посилає людей на штурм села Новомихайлівка без підтримки групи евакуації, без допомоги медиків, без підтримки артилерії.

"Якщо не вийду на зв'язок, то мене вбили свої зі 155 бригади. Замішаний у цьому "Варяг, "Купол", "Філін", "Серп", "Молот", — йдеться в одному з повідомлень військовослужбовця.

Окупанти також скаржаться, що командування РФ прямими словами каже їм, що вони "м'ясо", а на штурм їх іноді відправляють лише з ножами і без зброї.

"Вони нас за людей не рахують. Було виставлено загороджувальний загін — снайпери, які діяли проти нас, свої ж. Вчора було відправлено 3 штурмові групи, з них дісталися лише 3 особи, не було надано жодного прикриття. Тим, кого було поранено, не надавали евакуацію — вибиралися, як могли. Люди, які повернулися, їх відправляють назад із ножами, без зброї. Наше командування каже, що ми м'ясо. За людей нас тут ніхто не вважає. Ми не м'ясо", — заявили чоловіки на відео.

Вони також повідомили, що готують колективне звернення з приводу некомпетенції їхнього керівництва.

Нагадаємо, що 5 лютого ЗС РФ наступали на Білогорівку і Новомихайлівку на Донеччині. Вони пішли в наступ у кількох місцях на південь від села Новомихайлівка силами щонайменше 8 одиниць військової техніки. Українські захисники змогли підбити один танк і 2 інших одиниці техніки невстановленого типу. Також окупанти залучили велику кількість піхоти.

Раніше колона російської техніки не доїхала на штурм позицій Сил оборони в районі Новомихайлівки, оскільки її з усіх боків атакували FPV-дрони. На штурм їхали 12 одиниць броньованої техніки.