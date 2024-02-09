Зеленський присвоїв Валерію Залужному звання Героя України (фото)

В указі президента йдеться про те, що ексголовнокомандувачу також вручать орден "Золота Зірка" — найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається за здійснення визначного геройського вчинку.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному звання Героя України. Відповідний указ №61/2024 глава держави підписав 8 лютого, текст документу опублікували на сайті Офісу президента.

Як зазначається в документі, звання Залужний отримав "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Крім того, ексголовнокомандувачу вручать орден "Золота Зірка" — найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається за здійснення визначного геройського вчинку.

Зазначимо, аналогічні нагороди та визнання отримали керівник ГУР Кирило Буданов і підполковник В’ячеслав Агеєв.

Звільнення Залужного та призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Залужного звільнили через необхідність діяти по-новому. Зокрема, це рішення було ухвалене через необхідність перегляду тактики дій, яка не повністю забезпечувала результати у 2023 році.

Нагадаємо, під час вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів, що очікує від нового головнокомандувача ЗСУ Сирського. Зокрема, він заявив на необхідності розробки детального плану для ЗСУ на цей рік.