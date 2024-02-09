"Загинув мій племінник": Данілов розповів про особисті втрати на фронті (відео)

Секретар РНБО заявив, що після тисяч смертей, які принесла Росія в Україну, не розуміє, як можна сідати за стіл переговорів з РФ.

На фронті у Харківській області загинув племінник секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексія Данілова. А похресник отримав важке поранення: йому відірвало частину ноги. Про це в інтерв'ю виданню "Бабель" розповів сам Данілов. Обидві трагедії сталися в січні 2024 року.

"Це сплата. І коли кажуть, що ми маємо з росіянами про щось домовлятись… У нас тисячі в країні тих, хто втратив своїх близьких. Про що ми з ними (можемо домовлятися — ред.)? Ми ж до них не прийшли. Сиділи вони на своїх болотах, заробляли на нафті і газі, що вам було не так? Якщо ми не вирішимо це питання, то залишимо його своїм нащадкам. Я не хочу цього", — сказав Данілов.

Нагадаємо, 1 лютого 2024 року біля міста Бахмут на Донеччині під час бою з окупантами загинув боєць ЗСУ з Київщини Богдан Бородай. Про це повідомив його батько, депутат Бучанської районної ради Вадим Бородай. 26-річний Богдан воював у складі 24-й окремого штурмового батальйону "Айдар".

25 січня 2024 року стало відомо про смерть на фронті соліста Рівненської обласної філармонії Богдана Соломки, який мав позивний "Паваротті". Він був родом із міста Сарни. 20 січня, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, захисник втратив життя. Поблизу перебував його брат, який також зазнав серйозних травм, але попри це зміг евакуювати тіло Богдана з поля бою.