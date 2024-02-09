300 сім-карт для провокацій: СБУ вручила підозру клірику УПЦ з Києво-Печерської лаври (фото)

Підозрюваний священник знімав відео з провокаціями біля Києво-Печерської лаври, при цьому отримував інструкції від блогера Анатолія Шарія, розповіли в спецслужбі.

Клірика УПЦ (МП) підозрюють у влаштуванні провокацій під час повернення Києво-Печерської лаври під контроль української держави. Під час обшуку у нього відшукали сім-карти для телефонів та листування з проросійським діячем. Відео, які знімались на навмисно влаштованих заворушеннях, масово поширювались росЗМІ. Про деталі підозри, яку клірику вручили 9 лютого, розповіла пресслужба СБУ.

У повідомленні СБУ вказано, що підозрюваний — ієродиякон УПЦ, який є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) з цієї ж церкви. Як свідчать дані розслідування, чоловік міг долучитись до влаштування заворушень біля Києво-Печерської лаври, які відбувались весною 2023 року. Для цього він збирав групу псевдоактивістів, знімав це на відео та поширював записи у мережі у співпраці з підозрюваним у держзраді блогером Анатолієм Шарієм, пояснили у відомстві.

Фігурант розслідування отримав підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу — виправдання збройної агресії проти України, глорифікація ворожих військ. Можливе покарання за цією статтею — виправні роботи (до двох років), або арешт (до шести місяців), або колонія (до трьох років).

Ім'я та прізвище підозрюваного пресслужба СБУ не вказала. Натомість є світлини з місця проживання фігуранта, на яких його обличчя розмите та не розпізнається.

Підозра СБУ - візит до підрозрюваного Фото: СБУ Підозра СБУ - ознайомлення за документами Фото: СБУ

Підозра СБУ — деталі справи священника УПЦ (МП)

Правоохоронці розповіли, що під час обшуку у помешканні ієродиякона УПЦ (МП) відшукали 300 сім-карт, які він, як підозрюють, використовував для влаштування заворушень.

Підозра СБУ - телефони та сім-карти клірика Фото: СБУ

Також знайшли близько десятка мобільних телефонів і комп'ютерну техніку, яку фігурант міг використовувати під час провокативної діяльності.

Підозра СБУ - телефони для влаштування провокацій Фото: СБУ

У поясненні пресслужба відомства описує, як саме діяв церковник. Спершу він отримував інструкції про блогера Анатолія Шарія — фрагмент листування СБУ опублікувала. На основі отриманих інструкцій знімались відео, на яких записували провокації під стінами Києво-Печерської лаври. Далі ці відео поширювались на проросійських ресурсах та у росЗМІ. В підсумку спільники намагались показати "викривлену інформацію про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії" та "максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві", — наголошують в СБУ.

Підозра СБУ - фрагмент листування з Шарієм Фото: СБУ

Зазначимо, 29 березня 2023 року сплив термін дії угоди між урядом України та єпархією УПЦ (МП), яка орендувала приміщення Києво-Печерської лаври. Після цього біля лаври відбулись заворушення, учасники яких намагались завадити українським науковцям відновлювати доступ до історичних споруд. Тоді ж отримав підозру настоятель лаври, митрополит Павло (Лебідь). На сьогодні він перебуває під домашнім арештом та підозрюється за статтями про розпалювання релігійної ворожнечі та підтримання країни-агресора.

Нагадуємо, 9 лютого СБУ повідомили про початок обшуків у приміщеннях Києво-Печерської лаври, де досі перебувають священнослужителі УПЦ (МП). Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що до 2024 року можлива повна заборона цієї релігійної організації, але голосів, на його думку, не вистачає.