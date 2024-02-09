Друзі б'ються за Україну: Усик відповів, чи готовий піти воювати проти Росії

За словами українського боксера, активно підтримує захисників своєї країни, водночас багато хто з його друзів загинули або були поранені на передовій.

Олександр Усик, об'єднаний чемпіон суперважкої ваги (34-0-1, 24 КО), висловив готовність приєднатися до Збройних сил України, якщо це буде необхідно. Він також поділився своїми думками про загиблих друзів у боротьбі проти російських окупантів і про тих, хто дістав важкі поранення. Про це він розповів в інтерв'ю британській газеті The Times.

Усик наголосив, що активно підтримує захисників своєї країни, зазначивши їхній високий бойовий дух і оптимізм, попри складнощі, з якими вони стикаються.

Усик неодноразово підтримував бійців на фронті Фото: Instagram Усик із захисником України Фото: Instagram

"Я готовий стати на захист нашої батьківщини, якщо це знадобиться. Це жахливо бачити, як молоді люди втрачають кінцівки або життя. У мене багато друзів, які борються за Україну. Деякі з них загинули, інші отримали важкі поранення. Але їхній дух не зломлений. Вони залишаються оптимістами й показують більше позитиву, ніж люди, яким не доводиться постійно думати про війну", — зазначив Усик.

Нагадаємо, бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який мав відбутися 17 лютого в Саудівській Аравії, було перенесено через травму британського боксера.

Раніше, 1 лютого, повідомлялося, що дружину боксера Катерину разом із донькою, яку назвали Марією, виписали з пологового будинку.