Депутат Бундестагу закликав завдавати нищівних ударів по РФ, — DW

За словами депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, сама Німеччина не повинна бути втягнута в російсько-українську війну, проте Україні слід допомогти уражати військові об'єкти на території РФ.

Депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу з питань оборони і зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер заявив, що час усвідомити, що творить президент РФ Володимир Путін і зробити висновки. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Deutsche Welle.

Водночас депутат наголосив, що сама Німеччина не повинна бути втягнута в цю війну. Він заявив, що РФ несе світу війну, замість того, щоб стати силою миру. Тому війну в Україні слід перенести на територію Російської Федерації.

"Російські військові об'єкти і штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла уражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти і вогневі точки. Російському народу пора усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин", — зауважив Кізеветтер.

За його словами, у разі поразки Києва мільйони українців залишать країну, поставивши під загрозу згуртованість європейських держав.

"Це також покаже, що Захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролитті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів", — зауважив німецький депутат, наголошуючи на тому, що Росії час нарешті визнати право своїх сусідів на існування.

Торкнувся Кізеветтер і питання постачань Україні озброєння, зазначивши, що очікує на рішення про передачу Україні ракет TAURUS після повернення канцлера Олафа Шольца з Вашингтона.

"Я очікую, що він (Олаф Шольц. — Ред.) сколихне Сенат і Палату представників і що він, який ніколи не ухвалює рішення сам, нарешті отримає зелене світло на постачання крилатих ракет TAURUS", — підсумував депутат Бундестагу.

8 і 9 лютого Олаф Шольц перебуває з візитом у США. ЗМІ повідомляли, що питання підтримки України має бути одним із головних в його розмові з президентом Джо Байденом.

Україна отримуватиме військову допомогу від Німеччини та країн ЄС, якщо США не зможуть відновити фінансування. Про можливі подальші дії розповів представник Федерального уряду Німеччини під час пресконференції, яка відбулася 9 лютого.

Нагадаємо, 31 січня Німеччина оновила список військової допомоги для України, до якого увійшли вертольоти Sea King.

Фокус писав, що в німецькому уряді тривають дебати про надання ЗСУ далекобійних авіаційних ракет TAURUS. Частина чиновників підтримують цю ідею, проте Олаф Шольц поки не погодив надання такого виду зброї.