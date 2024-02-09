За пропозицією Сирського: Зеленський звільнив керівника Генштабу Шапталу (відео)

Генерал-лейтенант Сергій Шаптала очолював Генштаб ЗСУ з 2021 року. На його місце призначили генерал-майора Анатолія Баргилевича, командувача Сил територіальної оборони.

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Сергія Шапталу з посади керівника Генерального штабу ЗСУ. На його місце призначили генерал-майора Анатолія Баргилевича. Про це він повідомив під час вечірнього звернення 9 лютого.

"Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад: перше — провів заміну керівника Генерального штабу Збройних сил України", — сказав Володимир Зеленський.

Він подякував Сергію Шапталі за службу протягом двох років війни. На його заміну за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського призначили Анатолія Баргилевича.

"Досвідчена людина — розуміє завдання цієї війни та українські цілі", — наголосив президент.

Крім цього, у п'ятницю 9 лютого Сирський визначив кандидатури заступників, відповідні укази підпише Зеленський. Також були визначені заступники начальника Генштабу. Зі слів Зеленського, всі хлопці бойові та фахові, кожен — з чітким званням фронту і реальних потреб української армії.

Сергій Шаптала: що відомо

Генерал-лейтенант Сергій Шаптала брав участь у російсько-українській війні, зокрема в боях за Дебальцеве. У 2015 році він отримав звання героя України. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових він видання NV. У 2021 році Шапталу призначили начальником Генштабу ЗСУ.

Сергій Шаптала

Анатолій Баргилевич: що відомо

Генерал-майор Анатолія Баргилевич був начальником штабу східного угрупування військ з 2022 по 2023 роки. У жовтні 2023 року був призначений на посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Анатолій Баргилевич

Нагадаємо, 9 лютого міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели першу робочу нараду. Вони обговорили детальний план дій ЗСУ на 2024 рік.