Нова атака дронами ЗС РФ: в Одесі чули вибухи, у Харкові сильна пожежа (відео, фото)

Унаслідок атаки на Харків згоріли понад 15 приватних житлових будинків. По допомогу до медиків звернувся постраждалий. Також знайшли тіло загиблої людини.

Російські війська ввечері 9 лютого розпочали нову масовану повітряну атаку на Україну. Про перші групи БПЛА Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 21:40.

Повідомляється, що дрони рухалися з акваторії Чорного моря. Вони летіли в Миколаївську та Одеську області. Уже о 22:40 з'явилися повідомлення про ворожі безпілотники в Харківській області.

БПЛА атакували Харків: що відомо

О 22:54 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ударом. У ньому чули вибухи.

Як заявив о 23:08 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни завдали ударів дронами-камікадзе Shahed по Харкову і населеному пункту Великий Бурлук. За його словами, у Харкові зафіксовано влучання в Немишлянському районі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Великому Бурлуку окупанти також влучили в цивільний об'єкт — кафе.

"Наразі — без постраждалих", — зазначив Синєгубов.

Також у мережі опублікували відео з місця подій.

Як повідомило пізніше "Суспільне", щонайменше сім приватних будинків, господарських будівель і гаражів палають на одній із вулиць у Немишлянському районі Харкова внаслідок російських ударів.

Пізніше Терехов повідомив, що ворожі БПЛА вдарили по АЗС. Унаслідок цього влучання розлилося пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Мер повідомив, що площа пожежі 3700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харків'ян, серед яких двоє дітей.

Потім керівник обласної прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков заявив журналістам, що до лікарів звернувся чоловік, він отримав 40% опіків тіла внаслідок пожежі. Він також заявив про 15 згорілих будинків.

"Російські військові, попередньо з території Бєлгородської області, запустили БПЛА типу Shahed. Три безпілотники влучили по Немишлянському району Харкова. У результаті зруйновано об'єкт критичної інфраструктури. Там була велика кількість палива, тому такі жахливі наслідки пожежі", — сказав Фільчаков.

Пізніше пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що на місці пожежі знайшли тіло загиблого.

БПЛА атакували Одеську область: що відомо

Про перші вибухи в Одесі повідомив кореспондент Фокуса ще о 21:44 вечора 9 лютого.

О 23:23 голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки.

"44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Наразі він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні", — повідомив Кіпер.

О 00:10 ночі 10 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили про нові групи БПЛА, які рухаються в напрямку Одеської області. Дрони прямували до Татарбунарського та Кілійського районів. Також Олег Кіпер попередив про небезпеку жителів Ізмаїльського району області.

Відбій повітряної тривоги в Одеській області оголосили тільки о 02:21 ночі.

Нагадаємо, що представниця Сил оборони Наталія Гуменюк заявила, що окупанти посилили атаки ударними БпЛА на півдні України і намагаються знайти ППО. У зв'язку з успішним знищенням ракетного катера "Івановець" і посиленням шторму російський флот не може відновити повноцінну присутність у морі.