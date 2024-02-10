"Буде важко": нові подробиці використання росіянами Starlink в Україні (фото)

За словами співробітника Гудзонівського інституту Брайана Кларка, окупанти можуть надати помилковий сигнал GPS терміналу Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території.

Російська Федерація, ймовірно, використовує супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX на території України. Про це пише Defense One 9 лютого, посилаючись на свої джерела.

Повідомляється, що за інформацією українського джерела, той факт, що росіяни застосовують Starlink на передовій, був виявлений військовим кілька місяців тому. Ще одне українське джерело констатувало, що використання окупантами згаданих пристроїв, схоже, зростає. Наразі йдеться про десятки терміналів.

"Коли їх будуть сотні, нам буде важко жити", — зазначило джерело.

Як зазначає автор публікації, використання російськими військами Starlink посилює проблеми, з якими стикаються українські військові. За словами джерела, росіяни мають можливість купувати Starlinks з-за кордону.

"Його куплено через третіх осіб. Я вражений, що вони не зробили цього раніше", — сказав співрозмовник видання.

Термінал Starlink на російській позиції Фото: Defense One

Старший науковий співробітник Гудзонівського інституту Браян Кларк вважає, що ЗС РФ, можливо, приховують використання Starlink від SpaceX. На його думку, росіяни можуть надати помилковий сигнал GPS терміналу Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на території, контрольованій Україною.

Зі свого боку інженер із Києва Олег Кутков, який займається терміналами Starlink для військових України, повідомив про зростання кількості скарг на стабільність зв'язку і швидкість на передовій.

За словами Куткова, термінали активно закуповують і перепродують російські реселлери, чого вони зовсім не приховують.

"Закупівля йде через треті країни, на підставних осіб. Оплата йде так само. Відстежити і прикрити ці схеми неможливо, тому що наші волонтери так само по всіх країнах "пилососять" термінали і так само оплачують із різних карт", — зазначив він.

Нагадаємо, 8 лютого український військовий, експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" підтвердив технічну можливість росіян користуватися супутниковим зв'язком Starlink на окупованій частині України.

У SpaceX 8 лютого відреагували на повідомлення про використання Starlink росіянами. У компанії заявили, що не ведуть жодних справ із російським урядом або його військовими, а Starlink не активний на території Росії.