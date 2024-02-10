Перед відставкою Залужного: у Київ таємно приїхали генерали з Німеччини, — Bild (фото)

За інформацією журналістів, німецькі генерали прибули до Києва, щоб познайомитись з новим головнокомандувачем ЗСУ та уточнити потреби Сил оборони України.

Групу німецьких генералів помітили в Києві, при цьому про їхній візит офіційних повідомлень не було. Високопоставлених військових з ФРН помітили в одному зі столичних готелів. Про деталі неочікуваного візиту розповіли на порталі Bild.

Журналісти порталу повідомили, що про візит генералів з Німеччини стало відомо завдяки неназваним джерелам. Групу військових помітили у київському готелі 8 лютого — світлин, які б це підтвердили, надано не було. Також невідомо, скільки людей входило в групу німецьких гостей.

Джерела запевняють, що серед візитерів — генерал Брейер Карстен (Carsten Breuer) та генерал-майор Крістіан Фройдінг (Christian Freuding).

Міністерство оборони Німеччини відповіло на запит журналістів щодо поїздки генералів. Зокрема, підтвердили, що вони дійсно побували в Україні.

"Генерального інспектора Бундесверу генерала Брейера зараз супроводжує, серед інших, генерал-майор Фройдінг", — назвали два імені в Бундесвері.

Речниця Міністерства оборони України (ім'я не вказано) пояснила, що генерали прибули до Києва на запрошення тодішнього головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Головна мета візиту — "подальший обмін інформацією про поточні потреби оборони та майбутні військові виклики".

Зазначимо, на порталі українського оборонного відомства є світлини, на яких можна впізнати високопоставлених німецьких генералів. На кадрах, опублікованих 9 лютого, видно, як вони спілкуються з новим головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим. У дописі вказано, що відбувається "знайомство з інспекторами з Бундесверу".

Нарада у Києві - командування ЗСУ та інспектор Бундесверу Фото: УНН Генерали ФРН, Сирський та Умєров - спілкуування після наради Фото: УНН

Брейер Карстен (Carsten Breuer) — 60-річний генеральний інспектор Збройних сил Німеччини, який з березня 2023 року очолює Бундесвер. Раніше Фокус публікував заяви військового. Наприклад, у грудні 2023 року він стверджував, що у Західної Європи не вистачить сил у випадку нападу Росії.

Крістіан Фройдінг (Christian Freuding) — 53-річний очільник Контактної групи з допомоги Україні з боку ФРН.

Брейер Карстен (Carsten Breuer) Фото: З відкритих джерел Крістіан Фройдінг (Christian Freuding) Фото: З відкритих джерел

Відставка Залужного — перебіг подій

Зазначимо, наприкінці січня 2024 року у мережі з'явились повідомлення про можливе звільнення тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Президент України Володимир Зеленський підтвердив його відставку 8 лютого і назвав ім'я наступника — тодішнього голову Сухопутних військ та командувача ОСУВ "Хортиця" генерала-полковника Олександра Сирського.

Нагадуємо, 9 лютого Олександр Сирський пояснив, що планує робити на посаді головнокомандувача. Тим часом у США сенатори планують обговорити допомогу Україні: приймуть рішення 13-14 лютого.