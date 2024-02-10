"Побачив справжнє пекло": нові деталі трагічної атаки "Шахедів" по Харкову (відео, фото)

Харків’янин зняв, як палав його будинок. Його життя врятувало те, що чоловік сховався нижче на вулиці. В іншому будинку згоріла живцем ціла сім’я.

Мешканець Харкова зняв наслідки атаки ЗС РФ по Харкову. Деталями 10 лютого поділився начальник слідчого управління та заступник керівника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Це відео зняв власник будинку, що палає. Він врятувався та вижив лише завдяки власній пильності та швидкій реакції", — пояснив правоохоронець.

Він передав, що харків’янин почув перше влучання і побіг геть з будинку. Він пам’ятав, що ворожі дрони найчастіше літають "зграями".

"Вже було добре чути, як летить другий безпілотник — чоловік побіг вниз по вулиці та сховався. Повертатися додому вирішив вже після удару, але там побачив справжнє пекло — спочатку потекло паливо, а потім все враз зайнялося. Він втратив житло, але зберіг життя", — розповів Болвінов.

Начальник слідчого управління поліції закликав українців не ігнорувати тривогу та бути уважними, ховатися у надійних укриттям одразу після сирени.

"Встановлюйте сповіщення на телефони, щоби не пропустити чергову атаку — ворог цинічний, б’є вночі та вбиває цивільних уві сні. Бережіть своє життя та життя близьких", — підкреслив Болвінов.

На відео чоловік знімає будинки, охоплені полум’ям.

"Ну все, немає в мене більше хати", — каже житель Харкова.

Нові подробиці загибелі сім’ї з трьома дітьми

Також Болвінов проінформував, що у Харкові згоріла живцем ціла родина. Загинули троє дітей — 7-річний Льоша, 4-річний Михайло та 10-місячний Павло — разом з батьками.

"Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір'я увірвалося полум'я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо. Всі семеро опинилися у вогняній пастці", — розповів правоохоронець.

За попередніми даними, старший та молодший сини були з мамою. Середній хлопчик бігав за татом.

"Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий — забився в куток, сам в кухні. Там ми його і знайшли. Матір з двома іншими синами намагалася врятуватися у ванній, тримала дітей в обіймах", — передав Болвінов.

Фото з місця подій Фото: Facebook / Сергій Болвінов Фото з місця подій Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Він повідомив, що тіла загиблих сильно обгоріли, тож для остаточних висновків потрібна ДНК-експертиза.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів по Харкову загинули семеро осіб. Мер Ігор Терехов розповів, що внаслідок ударів по АЗС розлилося пальне, що палало. Воно перенесло вогонь на понад десяток житлових будинків.

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що через "російське божевілля" загинули діти, які "ще не встигли побачити життя".