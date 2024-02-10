"Це взагалі маразм": нардепка розповіла про суперечливий пункт законопроєкту про мобілізацію

В Україні хочуть зробити жорсткішими норми щодо вилучення транспорту для ЗСУ. Депутатка Юлія Клименко виразила сумнів, що запропоновані зміни будуть доцільними.

В законопроєкті про посилення мобілізації в Україні є суперечливі норми щодо можливості вилучення транспорту громадян та організацій на потреби ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону розповіла народна депутатка, перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, як передали в "Еспресо".

Вона пояснила, що новий закон про мобілізацію робить концепцію військо-транспортного обов’язку жорсткішою.

"Якщо раніше мова йшла тільки про юридичні особи — підприємства, в яких вилучали транспорт, то тепер уже додалися фізичні особи — підприємці. Тепер в реєстр, який буде вести ЗСУ і ТЦК щодо транспортних засобів будуть передаватися дані не підприємствами й громадянами, а державними органами, зокрема, МВС. Ці транспортні засоби будуть на обліку і якщо вони будуть в реєстрі, то вони не зможуть бути проданими, закладеними, а також пересуватися між областями", — розповіла Клименко.

Парламентарка назвала такі пропозиції "дуже контроверсійними". З її слів, вони можуть паралізувати роботу фермерських господарств, особливо невеликих.

Депутатка розповіла, що існує постанова Кабміну про порядок вилучення транспорту на потреби ЗСУ, але вона "з якогось переляку є державною таємницею". Клименко виразила сумнів, що вилучати сільськогосподарську техніку як, наприклад, комбайни та сівалки — доцільно. Водночас вона згодна, що екскаватори та машини для перевезення вантажів потрібні захисникам.

"Обмеження для пересування техніки по областях — це взагалі маразм, бо деякі сільськогосподарські підприємства мають землі в різних областях, то техніка не зможе переїхати", — підкреслила Клименко.

Вона зазначила, що подаватиме поправки до законопроєкту, щоб не були прийняті норми, які завадять роботі фермерів.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що деякі аспекти мобілізаційного законопроєкту зазнають змін. Зокрема, з його слів, у Верховній Раді не підтримають ідею арештувати рахунки ухилянтів.

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