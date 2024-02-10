Все більш системно: у ГУР підтвердили, що ЗС РФ використовують Starlink на фронті

За даними ЗМІ, російські загарбники все частіше використовують на передовій Starlink. В українській розвідці розповіли, що такі випадки дійсно були зафіксовані.

У ЗМІ інформували, що російські окупанти використовують супутникові пристрої SpaceX Starlink на території України. Це прокоментував представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов, як передали 10 лютого у LIGA.net.

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами цих пристроїв. Це починає набирати системного характеру", — сказав Юсов.

ЗС РФ використовують Starlink: що вже відомо

8 лютого у соцмережах з’явились повідомлення, російським окупантам поставляють через ОАЕ термінали Starlink.

Військовий Сергій Безкрестнов з позивним "Флеш" передавав, що росіяни у закритій групі обговорювали досвід використання Starlink на передовій у південній частині України.

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай також не виключає, що у російських загарбників з’явились Starlink. З його слів, це можливо лише поблизу лінії зіткнення, адже вглибині захоплених територій роботу терміналів можуть блокувати.

Компанія SpaceX заперечила співпрацю з РФ та заявила, що сервіс не працюватиме в Росії. Також пресслужба запевнила, що Starlink не продавали росіянам, а у Дубаї супутникова система не працює.

У Defense One з посиланням на джерела в Україні інформували, що факт використання Starlink окупантами був виявлений кілька місяців тому. Однак такі випадки, зі слів одного з неназваних співрозмовників, частішають, і йдеться вже про десятки терміналів.

Нагадаємо, Росгвардію перекинули до кордону з Харківською областю. У ЗСУ озвучили ймовірну мету країни-агресорки.

Експерт BILD Юліан Рьопке повідомив, що ЗС РФ зайшли у Новомихайлівку в Донецькій області. З його слів, російські окупанти зайняли до 15% села.