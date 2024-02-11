Ампутували пальці: росЗМІ запустили фейк про тортури окупанта в полоні

Пропагандисти опублікували з соцмереж історію російського загарбника, якому в Україні нібито відрізали пальці, але водночас ніхто з них навіть не перевірив фактів і не поговорив із родичами "потерпілого".

Російські пропагандисти розпіарили історію про російського військового Олексія Мотуза, якому нібито в українському полоні відрізали пальці на руці. Однак свої матеріали росЗМІ проілюстрували світлиною українця, який у 2022 році під час роботи з циркулярною пилкою випадково відрізав собі всі п'ять пальців, пише медіа ASTRA.

Історія стосувалася мешканки Томська 64-річної Тетяни Мотуз та її 44-річного сина Олексія, який добровільно брав участь у вторгненні в Україну. У ніч із 8 на 9 січня 2024 року його співмешканці Анастасії написали невідомі з українського номера в Telegram. Від жінки вимагали вислати інтимні фото, у разі відмови обіцяли вбити цивільного чоловіка. А потім надіслали фото ампутованої кінцівки, заявивши, що вона належить Олексію Мотузу, який потрапив у полон.

Як пише ASTRA, російські пропагандистські ЗМІ та пабліки швидко "підхопили" цю історію і розтиражували. Однак жоден представник медіа не спілкувався з родиною Мотуз особисто. А самих журналістів ASTRA збентежило в цій історії кілька моментів.

"У Telegram є функція "приховати номер", чому невідомі нею не користувалися, і демонстрували номер телефону — невідомо", — йдеться у відповідному пості ЗМІ.

А 11 лютого журналісти медіа дізналися, що щонайменше одне фото з надісланих родичам Мотуза не є достовірним. Так, 21 січня 2022 року в українському виданні Depo.ua було опубліковано замітку із заголовком:"Закарпатські лікарі пришивали хлопцеві відрізані пальці (ФОТО 18+)". У замітці опубліковано фото руки молодої людини без пальців, що повністю збігається з фото, яке було надіслано родичам Мотуза. Матеріал був присвячений тому, що в Закарпатській обласній лікарні 16-річному хлопцеві провели пересадку пальців руки після того, як він випадково ампутував собі кінцівку циркулярною пилкою.

Нагадаємо, кількома днями раніше в РНБО повідомили, що РФ поширює фейки про розстріл за відмову йти на штурм. Фактчекери помітили явні ознаки, які доводять фейковість відео з нібито "воєнним злочином". Подібні відео є інформаційно-психологічною операцією РФ, спрямованою проти ЗСУ та мобілізації.

Крім того, на початку грудня 2023 року росіяни запустили фейк про "загибель" на фронті 17-річного підлітка. За словами начальника Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимира Лиса, у реальності чоловікові було 26 років і він служив не в тій бригаді, яку вказали пропагандисти.