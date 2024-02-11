"Радянська людина": РФ розпочала кампанію з дискредитації головкома Сирського, — РНБО

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що навіть несвідома підтримка російської кампанії про те, що Олександр Сирський є "російською людиною" — це підігравання ворожій дезінформації.

Російська пропаганда розпочала кампанію з дискредитації головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, навʼязуючи йому образ "радянської і російської" людини. Про це в офіційному телеграм-каналі у неділю, 11 лютого, пише керівник Центру протидії дезінформації РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко.

Мета російської кампанії — насамперед знизити рівень довіри до Збройних сил України та військового командування, зокрема особисто до Олександра Сирського.

"Російські пропагандисти активно шукають родичів (головкома. — Ред.) на Росії, друзів родини, друзів молодості, в яких беруть потрібні коментарі та розганяють їх в інформаційному просторі", — звертає увагу керівник ЦПД.

І додає, що дуже важливо не долучатися до поширення цієї ворожої інформації через навіть ненавмисне з’ясування подробиць, підігріваючи таким чином наратив про "російську" людину. На думку Коваленка, це насамперед "гра проти себе".

Як протистояти меседжам російської пропаганди

ЦПД зауважує, що важливо памʼятати:

Сирський тривалий час був частиною команди Валерія Залужного;

він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Звичайно вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ;

команда Сирського складається з молодих командирів, кадрових військових, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних поліпшень у ЗСУ.

"Ці люди не підведуть, я багатьох з них знаю особисто. Тому зараз потрібно відрізняти спроби ворога зіграти на обуренні частини людей через звільнення Залужного від реальності. Нам всім потрібен успіх країни. Він можливий в єдності", — зазначив керівник ЦПД.

І головне, підкреслив Коваленко: довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш, коментуючи призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ, зазначив в ефірі телеканалу "Ми Україна", що новий головком добре знає потреби хлопців на передовій, особисто знайомий з оперативною обстановкою та ситуацією на фронті.

"Звичайно, що в нього є колосальний досвід, який він показав під час проведення Київської операції, Харківського контрнаступу, під час операції в Бахмуті, де було зупинено та знищено одне з найпотужніших угруповань ворога — ПВК "Вагнер", яке налічувало 10 бригад", — підкреслив речник.

Нагадаємо, президент зазначив, що очікує від Сирського розробку детального плану дій ЗСУ на 2024 рік, зокрема він повинен бути реалістичним та враховувати поточну ситуацію на фронті.

Крім того, Фокус писав, що 9 лютого міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели першу робочу нараду. Вони говорили про план дій ЗСУ на цей рік, а саме про налагодження системи логістики і задоволення армії необхідними потребами.