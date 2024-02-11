В Молдові поблизу кордону з Україною виявили уламки дрона Shahed (фото)

Атака безпілотника, як вважають у прикордонній поліції республіки, відбулася в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

На півдні Молдови поблизу кордону з Україною поблизу села Етулія Вулканештського району виявили уламки безпілотника. Про це повідомила пресслужба прикордонної поліції республіки.

Прикордонна поліція зафіксувала фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed. Молдавські прикордонники розповіли, що район, де знайшли уламки бойового безпілотника, оточили.

"В оперативному порядку інформацію було передано компетентним органам, а доступ до району падіння уламків дрона було обмежено", — йдеться у повідомленні Прикордонної поліції.

Атака безпілотника відбулася в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою. В прикордонній поліції країни підозрюють, що безпілотник могли збити завдяки українській зенітній установці.

Обстріл Одеської області в ніч із 9 на 10 лютого

Голова Одеської адміністрації Олег Кіпер о 21:28 9 лютого повідомив про початок російської атаки. За годин у Telegram-каналі посадовці з'явився допис з інформацією про постраждалого від удару військ РФ: 44-річний чоловік отримав осколкове поранення в плече, доправлений до лікарні. Опівночі дрони-камікадзе дістались до Ізмаїльського району — очільник Одещини закликав громадян перебувати в укриттях.

Зранку 10 лютого Кіпер опублікував підсумки відбиття російської атаки безпілотників. З його слів, по Одещині вдарили трьома хвилями дронів. Під час першої хвилі над Одесою силам ППО вдалось збити 9 БПЛА — усі, які росіяни запустили. Як наслідок, було пошкодження уламками припортової споруди, поранення одного чоловіка.

Друга і третя хвилі прямували на Придунав'я (порти Рені та Ізмаїл) — знешкодили 12 пристроїв. Наслідки: поранено троє людей, з них один — у важкому стані. Крім того, в Ізмаїлі є масштабні пошкодження цивільних житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури — вибито вікна, потрощені дахи, побито дорогу.

Нагадаємо, 11 лютого секретар РНБО Олексій Данілов закликав Захід надати допомогу Україні. Він заявив, що нині ситуація є дуже складною.