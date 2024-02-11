Нові призначення у керівництві ЗСУ: хто працюватиме із Сирським (фото)

За словами президента України Володимира Зеленського, посади у командуванні ЗСУ обіймають кадрові військові, люди, яких добре знають в армії.

Президент країни Володимир Зеленський у неділю, 11 лютого, продовжив кадрові перестановки у командуванні Збройних сил України. Своїми указами він змінив очільників Обʼєднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ і Сил тероборони.

Крім того, Зеленський звільнив командувача Обʼєднаних сил генерала Сергія Наєва, а днем раніше, 10 лютого, провів наради з військовим керівництвом і урядом країни, підсумком яких також стали нові кадрові призначення в армії.

Нові призначення у військовому командуванні України (список)

Головнокомандуючий ЗСУ — Олександр Сирський (замість Валерія Залужного).

Начальник Генштабу ЗСУ — Анатолій Баргилевич (замість Сергія Шаптали).

Заступники головнокомандувача:

полковник Вадим Сухаревський (відповідальний за безпілотні системи і розвиток застосування дронів);

полковник Андрій Лебеденко (відповідальний за інновації, а саме технологічний компонент армії і бойових систем).

Заступники начальника Генштабу:

бригадний генерал Володимир Горбатюк (відповідальний за оперативну роботу, роботу штабів, планування, управління);

бригадний генерал Михайло Драпатий (відповідальний за підготовку та якісне тренування військових ЗСУ);

бригадний генерал Олексій Шевченко (відповідальний за логістику).

Командувачі:

Сухопутними військами — Олександр Павлюк (замість Олександра Сирського).

Об'єднаних сил — Юрій Содоль (замість Сергія Наєва).

Десантно-штурмовими військами — Ігор Скибюк (замість Максима Миргородського).

Силами тероборони — Ігор Плахута (замість Анатолія Баргилевича).

Командири:

30-го корпусу морської піхоти Віськово-морських сил — Дмитро Делятицький (замість Андрія Гнатова).

10-го армійського корпусу Сухопутних військ — Артем Богомолов (замість Василя Зубанича).

Начальником штабу Корпусу резерву Сухопутними військами — Роман Губа (замість Володимира Миронюка).

Нове військове командування — хто вони

Олександр Сирський — головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник. Був командувачем 72-ї ОМБр, у 2013 році став першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ. Від початку бойових дій на Сході України обіймав посаду начальника штабу АТО. Узимку 2015 року був одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве, за бої на Дебальцевському плацдармі нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2016 році він очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, що координував оперативні дії різних українських військових на Донбасі. У 2017 році став командиром усієї АТО.

Олександр Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ з травня по серпень 2019 року, посаду командувача Сухопутних військ обіймав з серпня 2019 року. Закінчив Московське вище загальновійськове командне училище, Академію ЗСУ та Національну академію оборони України.

Фото: Укрінформ

Анатолій Баргилевич — начальник Генштабу ЗСУ, генерал-майор, із жовтня 2023 року командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. До посади командувача обіймав посаду начальника оперативного управління — заступника начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, начальника штабу східного угруповання військ. Закінчив Національний університет оборони ім. І. Черняховського.

Фото: Facebook

Вадим Сухаревський — заступник головнокомандувача, полковник на псевдо "Борсук", командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади з 2022 року. Служив начальником штабу 35-ї бригади морської піхоти (2021-2022), командиром 503-го батальйону морської піхоти (2016-2021), до того — військовослужбовець десантних військ. Перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням відкрито вогонь на ураження російських бойовиків.

З лютого по жовтень 2004 року у складі 6-ї окремої механізованої бригади брав участь у Миротворчій місії в Іраку. Учасник битви за Ель-Кут. Входить до списку найвпливовіших українських військових. Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і Національний університет оборони ім. І. Черняховського. Має звання "Герой України".

Фото: Twitter

Андрій Лебеденко — заступник головнокомандувача, полковник. До нового призначення обіймав посаду начальника головного управління зв'язку та кібербезпеки Генштабу. На момент публікації в публічному доступі майже немає інформації про нього. Ім'я Лебеденка значиться в списку осіб, відзначених Орденом Данила Галицького, яким полковника нагородили у 2022 році.

Володимир Горбатюк — заступник начальника Генштабу, бригадний генерал. Станом на квітень 2014 року був командиром ротації українського контингенту в Косово. У 2015 році призначений командиром 54-ї окремої механізованої бригади.

Фото: armyinform.com.ua

Михайло Драпатий — заступник начальника Генштабу, бригадний генерал, колишній командувач 58-ї мотопіхотної бригади та ОУВ "Херсон". Був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Підрозділи 2-го батальйону бригади були розташовані навколо Маріуполя. Командував операцією з відбиття спроби збройного захоплення міста 9 травня, був саме в тій БМП, яка "перелетіла" через барикади проросійськи налаштованих маріупольців того ж 2014 року, закарбувавши ці документальні кадри у пам’яті багатьох. Закінчив Національний університет оборони ім. І. Черняховського. Має звання "Герой України".

Фото: З відкритих джерел

Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу, полковник ЗСУ, начальник Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова. Служив на командних посадах артилерійських підрозділів, на посаді заступника начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 19 квітня 2022 року призначений начальником Військової академії, розташованій у місті Одеса.

Фото: Facebook

Олександр Павлюк — командувач Сухопутними військами, генерал-лейтенант. До нового призначення обіймав посаду першого заступника міністра оборони України, член Ставки верховного головнокомандувача. Був командувачем військ ОК "Захід", командувачем Операції об’єднаних сил (ООС). У березні 2022 року на посаді голови Київської ОВА організовував оборону столиці і передмістя. Кадровий військовий — закінчив Харківське танкове командне училище і Національний університет оборони ім. І. Черняховського.

Фото: Вікіпедія

Юрій Содоль — командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант, учасник АТО на території Донецької та Луганської областей. Був командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, яка п'ять місяців провела в активних боях. У січні 2015 року Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року очолював Морську піхоту.

Герой України (2022). Має ордени "За мужність" 3-го ступеня (2014), Богдана Хмельницького 3-го ступеня (2015) і медаль "За військову службу Україні" (2010).

Фото: З відкритих джерел

Ігор Скибюк — командувач Десантно-штурмовими військами, бригадний генерал ЗСУ. Від 1998 року служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, що базується у Львові. Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади. Брав участь у бойових діях на сході Україні після 2014 року. Під час повномасштабного вторгнення РФ командував підрозділами бригади, які звільнили низку населених пунктів на Харківщині, зокрема Ізюм. Від 2023 року обіймав посаду начальника штабу — заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Герой України (2022). Має ордени Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступенів (обидва 2022).

Фото: З відкритих джерел

Ігор Плахута — командувач Силами територіальної оборони, генерал-майор. Був командиром 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС. А також був заступником командира оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця", яким командував новопризначений головком ЗСУ Олександр Сирський.

У 2013 році новопризначений командувач військами Територіальної оборони у 2013 році був начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС. Як повідомила "Українська правда", він був дотичним до розгону протестувальників на Майдані Незалежності у 2013 році. Медіа пише про те, що в ніч на 10 грудня 2013 року співробітники правоохоронних органів звільнили урядовий квартал від барикад Євромайдану. 21 січня 2014 року ЗМІ написали, що на переговори з демонстрантами вийшов співробітник МВС і ним виявився саме нинішній новопризначений президентом командувач Сил територіальної оборони.

Фото: З відкритих джерел

Дмитро Делятицький — командир 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ, генерал-майор, до призначення був начальником Військової академії в Одесі. Закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ.

На початку березня 2014 року під час українсько-російського конфлікту в АР Крим потрапив у полон. Наприкінці березня 2014 був звільнений з полону і у 2015 році став командувачем 36-ї окремої бригади морської піхоти. У 2018 році був призначений начальником штабу – заступником командувача морської піхоти України. Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Фото: Вікіпедія

Артем Богомолов — командир 10-го армійського корпусу Сухопутних військ, бригадний генерал. На момент публікації практично немає інформації про цього генерала. Відомо, що до нового призначення він обіймав посаду заступника командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Фото: З відкритих джерел

Переведені у розпорядження Міністерства оборони України

Начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

Заступники начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Віктор Бокій, генерал-майор Олександр Кириленко та генерал-майор Володимир Коваль.

Заступники головнокомандувача ЗСУ генерал–лейтенант Михайло Забродський і генерал–лейтенант Євген Мойсюк.

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ генерал-майор Артем Лучніков.

Начальник штабу заступника командувача СВ ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк.

Командувачі військ ОК "Захід" та "Схід" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Сергій Літвінов і бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал-майор Віктор Кучеренко.

Начальник штабу Корпусу резерву Сухопутних військ генерал-майор Володимир Миронюк.

Командир 30-го корпусу морської піхоти ВМС бригадний генерал Андрій Гнатов.

Командир 10-го армійського корпусу Сухопутних військ бригадний генерал Василь Зубанич.

Відправлена у відставку за станом здоров’я командувач Медсил ЗСУ Тетяна Остащенко.

Нагадаємо, президент зазначив, що очікує від Сирського розроблення детального плану дій ЗСУ на 2024 рік, зокрема він повинен бути реалістичним та враховувати поточну ситуацію на фронті.

Крім того, Фокус писав, що 9 лютого міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели першу робочу нараду. Вони говорили про план дій ЗСУ на цей рік, а саме про налагодження системи логістики і задоволення армії необхідними потребами.