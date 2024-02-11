Сенат США підтримав законопроєкт про кошти для України: коли проголосують

Сенатори проголосували за просування пакета фінансування України та Ізраїлю, як інформує The Hill, після того, як процедурна пропозиція, запропонована сенатором Майком Лі від штату Юта щодо внесення змін, провалилася.

Сенат США 11 лютого підтримав під час процедурного голосування законопроєкт про кошти для України та Ізраїлю. Далі буде його остаточний розгляд. Про це повідомляє The Hill.

Сенат розглянув правки до законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю. Після цього було проведено процедурне голосування, щоб перейти до фінального розгляду питання.

Видання Reuters повідомило, що Сенат "подолав останню процедурну перешкоду і просунув міру щодо надання іноземної допомоги". Остаточне голосування, на якому ухвалять відповідне рішення, відбудеться найближчими днями.

Сенатори проголосували за просування пакета фінансування України та Ізраїлю після того, як процедурна пропозиція, запропонована сенатором Майком Лі (штат Юта) стосовно внесення змін до пакета, провалилася. Лі звинуватив лідера більшості Чака Шумера у блокуванні голосування за поправки.

Законопроєкт ще не ухвалено. Згодом відбудеться його остаточний розгляд. Американський пакет допомоги передбачає надання 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на допомогу в галузі безпеки Ізраїлю.

Розгляд допомоги від США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу щодо виділення додаткового фінансування розміром 101 млрд дол., при чому для України могли виділити майже 64 млрд доларів. Сенат підтримав пропозицію, натомість у Нижній палаті сенатори від Республіканської партії півтора року блокують рішення.

Спершу республіканці вказували, що їм не зрозуміло, на що витратить гроші Україна. Потім відбулися дебатувати щодо міграційного законодавства. Законодавчі норми у 2024 році так й не було ухвалено.

Нагадаємо, 11 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на лінії фронту дуже складна. Він закликав Захід надати допомогу Україні. Олексій Данілов заявив, що Росія отримує допомогу від Північної Кореї та Ірану, це призвело до деяких змін.