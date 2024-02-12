ЗС РФ використовують 30-кілометровий "цар-поїзд" у Донецькій області як укріплення, — ISW

Залізниця між Оленівкою і Волновахою розташована приблизно за шість кілометрів від лінії фронту. За словами аналітиків, у цьому районі в російських військ нещодавно були незначні територіальні просування.

Російські війська побудували на території окупованої Донецької області 30-кілометровий бар'єр під назвою"цар-поїзд", імовірно, як оборонну споруду від майбутніх наступів ЗСУ. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 лютого.

Зазначається, що супутникові знімки, опубліковані 10 травня 2023 року та 6 і 10 лютого 2024 року, вказують на те, що за останні дев'ять місяців ЗС РФ встановили лінію вагонів від окупованої Оленівки до Волновахи.

За даними DeepState, російські війська зібрали понад 2100 вантажних вагонів, а загальна довжина такого залізничного складу — 30 км.

Цар-поїзд на карті

Війська РФ розпочинати реалізацію задуму в липні 2023 року. Судячи з усього, "цар-поїзд" планують використовувати як оборонну лінію проти майбутнього українського наступу.

Залізниця між Оленівкою та Волновахою розташована приблизно за шість кілометрів від лінії фронту. За словами експертів, російські війська нещодавно мали незначні територіальні здобутки у згаданому районі.

Водночас аналітики з ISW припускають, що поїзд може служити для інших цілей.

Нагадаємо, що, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у Маріуполі військовий "Урал" російських військ протаранив машину. У підсумку загинув водій.

Також повідомлялося, що російські війська увійшли в Первомайське Донецької області. 40% села захоплено, за даними Bild.