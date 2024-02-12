Одним з перших працював на РФ: у Бердянську ліквідували бізнесмена-колаборанта (фото)

Олександр Галій до повномасштабного вторгнення займався переробкою сміттям та продажем тютюнових виробів. А з перших днів війни пішов на співпрацю з росіянами.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували місцевого бізнесмена, який допомогав росіянам. Про це у неділю, 11 лютого, повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Facebook.

"Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками", — написала Галіціна.

Умови, при яких загинув колаборант, посадовиця не розкрила.

За її словами, до повномасштабної війни чоловік займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів. Однак після окупації Бердянська Галій дещо змінив свою діяльність — допомагав росіянам прибирати до рук бізнес та майно бердянців, а також доповідав окупаційній владі про українських патріотів.

"Зрадникам України слід знати та пам'ятати, що така доля може спіткати кожного з них", — резюмувала Галіціна.

Один з місцевих Telegram-каналів стверджує, що Олександра Галія могли отруїти.

Нагадаємо, на одній із ділянок фронту українські військові ліквідували окупанта з Ухти — зірку музичного кліпу гурту "Гриби". Чоловік служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецького підрозділу.

Російські війська перетворили окупований Мелітополь і околиці на полігон для випробувань безпілотників. За словами ексочільника міста (з 2 лютого призначений указом президента головою Запорізької ОВА — ред.) Івана Федорова, навколо міста чути вибухи і гул від випробувань дронів. БПЛА збирають на кількох місцевих підприємствах.