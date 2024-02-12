"Метр за метром просуваються": ЗС РФ посилили атаки на Часів Яр, — BILD (фото)

Російські військові не припиняють атакувати за допомогою безпілотних літальних апаратів. Бійці вважають, що ворожі удари стануть сильнішими.

Збройні сили Російської Федерації посилили атаки на Часів Яр з-під Бахмута Донецької області. Про це повідомив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Він наголосив, що Часів Яр — наступне місто, яке хочуть захопити окупанти.

"Особливо небезпечні дрони, якими росіяни атакують тут. Тільки тому, що зараз хмарно, а іноді сніг та дощ, ми у більшій безпеці. А зазвичай на цьому напрямі постійні атаки дронів. У місті всюди видно сліди обстрілів, навряд чи якесь вікно ще ціле", — сказав Пауль Ронцхаймер.

Часів Яр Часів Яр

Зі слів журналіста, скрізь видно наслідки вибухів. Військові наголошують, що останніми днями атаки посилилися, а найближчими тижнями, ймовірно, стануть сильнішими.

"Так що це місто може стати наступним, яке виглядатиме так само як Бахмут. Ясно одне: у росіян перевага. Вони метр за метром просуваються на захід", — повідомив Ронцхаймер.

Журналіст побував в імпровізованому шпиталі, де надають першу допомогу бійцям перед відправленням в тил, в зруйнованій будівлі в Часовому Яру. Він зауважив, що "про лікарню тут мало що нагадує".

Імпровізований шпиталь

Український військовий медик Дмитро розповів, що на цій ділянці фронту основними причинами поранень бійців є атаки дронів. Крім цього, він зазначив, що взимку складно сидіти в окопах. У ворога та сама ситуація, проте проблема в тому, що українські військові старші — 40+ років.

"Розумієте, у солдатів віком понад 40 років більше проблем зі здоров'ям. І їх ще більше, коли треба сидіти в окопах", — додав Дмитро.

Часів Яр

Нагадаємо, 8 лютого у ЗМІ розповіли, що від позицій російських військових до Часового Яру — 4 кілометри. Зі слів журналістів, у місті продовжують проживати цивільні.

9 лютого в Офісі генпрокурора повідомили, що на Донбасі в районі Кліщіївки ЗС РФ розстріляли беззбройного українського військового, який намагався здатися в полон. Іншого бійця вбили за допомогою гранати.