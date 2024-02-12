"Атеш" проник на аеродром, з якого РФ обстрілює Україну: що з'ясували партизани (фото)
Партизани дізналися точну кількість повітряних суден і розміщення складів із ракетним озброєнням на аеродрому в Єйську.
Підпілля потрапило на аеродром Єйська (Російська Федерація). Його ворог використовував для обстрілів по мирних містах України. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.
"Атеш" працює на аеродромі Єйська", — йдеться у повідомленні.
Партизани розповіли про виконання комплексу дій в Єйську. Зокрема, підпілля провело розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів через те, що окупанти використовують його для атак по території України.
Також підпіллю вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію було передано Силам оборони.
Крім цього, "Атеш" поширив листівки з посланням для льотчиків, що здійснюють польоти на цих бортах. Також підпілля закликало російських пілотів до співпраці.
"Спільними зусиллями зупинимо цю війну", — додали в "Атеш".
Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що українські партизани зафіксували дислокацію декількох ракетних суден в порту Новоросійська. "Атеш" помітив малий ракетний корвет проєкту 22800 "Каракурт" та малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".
2 лютого партизани розвідали аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Цей об'єкт є одним зі стратегічно важливих, оскільки з нього відбуваються більшість зльотів російських винищувачів, що атакують Україну.