"Атеш" проник на аеродром, з якого РФ обстрілює Україну: що з'ясували партизани (фото)

Партизани дізналися точну кількість повітряних суден і розміщення складів із ракетним озброєнням на аеродрому в Єйську.

Підпілля потрапило на аеродром Єйська (Російська Федерація). Його ворог використовував для обстрілів по мирних містах України. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" працює на аеродромі Єйська", — йдеться у повідомленні.

Партизани розповіли про виконання комплексу дій в Єйську. Зокрема, підпілля провело розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів через те, що окупанти використовують його для атак по території України.

Фото: Атеш

Також підпіллю вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію було передано Силам оборони.

Крім цього, "Атеш" поширив листівки з посланням для льотчиків, що здійснюють польоти на цих бортах. Також підпілля закликало російських пілотів до співпраці.

"Спільними зусиллями зупинимо цю війну", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що українські партизани зафіксували дислокацію декількох ракетних суден в порту Новоросійська. "Атеш" помітив малий ракетний корвет проєкту 22800 "Каракурт" та малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".

2 лютого партизани розвідали аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Цей об'єкт є одним зі стратегічно важливих, оскільки з нього відбуваються більшість зльотів російських винищувачів, що атакують Україну.