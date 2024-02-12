Скинули з літака: в США незвичним способом запустили імітатор балістичної ракети (відео)
Повітряні сили випробовували комплекс ПРО Aegis. Для цього скинули імітатор балістичної ракети на піддоні з парашутами.
Агенція протиракетної оборони США показала пуск макета балістичної ракети з вантажного відсіку транспортного літака C-17A Globemaster III. Про це повідомляє The War Zone.
Під час випробування протиракетної оборони біля узбережжя Гавїів, яке отримало назву Stellar Sisyphus. У випробуваннях брали участь кораблі класу USS McCampbell, USS Jack H. Lucas і комплекс Aegis Ashore з новим радаром AN/SPY-6(V)1 AMDR.
Тестували комплекси пуском балістичних ракет. На навчання застосували імітацію балістичної ракети середньої дальності. Її запустили за допомогою піддону, який скинули з C-17. Піддон обладнали трьома великими парашутами, які дозволили ракеті стабілізуватись у вертикальному положені. Під час сповільненого падіння запрацював ракетний двигун. Потім у відео показали, як корабель USS McCampbell запустив зенітну ракету SM-3 Block IIA, який лежить в основі ПРО Aegis.
"Проведена біля узбережжя Тихоокеанського ракетного полігону, Кауаї, Гаваї, перша частина цього багатосенсорного випробування успішно продемонструвала, що система озброєнь Aegis відстежує і розрізняє складну цільову сцену балістичної ракети середньої дальності і застосовує контрзаходи", — пояснює MDA загальні цілі випробувань.
Через загострення в Чорному морі існує потреба покращити захист військових кораблів від балістичних ракет. Навіть не надто технологічні ракети єменських хуситів становлять загрозу для флоту.
Нагадаємо, 23 січня ЗМІ писали, що в Польщі відправили на модернізацію новітній комплекс ПРО Aegis.
9 лютого Спеціальні сили США оголосили конкурс на безпілотні дрони повітряного базування.