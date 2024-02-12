"Тут не вручатимуть повісток": у Львові запрацював центр рекрутингу до ЗСУ

Цивільний центр запрацював в одному зі ЦНАПів у Львові. Він направлений на те, щоб людей набирали у військо відповідно до фаху.

У Львові відкрили перший центру рекрутингу української армії у Львові. Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

В Україні запрацював перший центр для рекрутингу в ЗСУ. Проєкт стартував за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради. Він покликаний побудувати прозору й ефективну модель набору бійців в українське військо. Запрацював центр у ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.

У Львові відкрили перший центр рекрутингу в ЗСУ Фото: Андрій Садовий/Facebook

"Тут не вручатимуть повісток. Кожен отримає детальну інформацію про актуальні військові вакансії. Цими словами відкрили перший Центр рекрутингу української армії у Львові", — написав Садовий.

Міський голова зазначив, що часто серед тих, хто хоче піти в армію, є вагання, чи зможе людина себе реалізувати за фахом, де вона може бути найефективнішою. Садовий додав, що людина може бути медиком, програмістом, логістом чи іншим фахівцем.

Фото: міський голова Андрій Садовий

Відомо, що подібні центри планують відкрити в Києві, Львові, Дніпрі й Одесі. Сама структура є абсолютно цивільною.

Нагадаємо, 9 лютого в Міноборони писали про наміри відкрити перший центр рекрутингу в ЗСУ у Львові.

19 грудня начальник пресслужби Міністерства оборони Іларіон Павлюк в інтерв'ю ЗМІ сказав, що рекрутинг — це спосіб поліпшити сервіс для військовозобов'язаних, які готові приєднатися до ЗСУ, однак це не заміна мобілізації.