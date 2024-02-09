У Львові відкриють перший центр рекрутингу в українську армію: що відомо

У Міноборони зазначили, що проєкт із рекрутингу покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу.

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У третій тиждень лютого у Львові запрацює центр рекрутингу до Сил безпеки і оборони України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України 9 лютого.

Повідомляється, що це пілотний проєкт, який втілюється в життя за співпраці Міноборони України та Львівської міської ради. У відомстві зазначили, що ініціатива має посприяти створенню прозорої та ефективної моделі залучення людей до армії.

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Перша така установа відкриється в Центрі надання адміністративних послуг, розташованому за адресою: вулиця Кості Левицького, 67.

Як зазначають в оборонному відомстві, у рекрутинговому центрі громадяни зможуть ознайомитися з вакансіями, отримати консультацію, а також пройти тести на профорієнтацію. Рекрутери також супроводжуватимуть кандидатів на шляху до отримання обраної військової посади.

"Росія тисне кількістю. Україна переможе якістю!" — заявили в Міноборони.

Нагадаємо, 19 грудня начальник пресслужби Міністерства оборони Іларіон Павлюк в інтерв'ю ЗМІ сказав, що рекрутинг — це спосіб поліпшити сервіс для військовозобов'язаних, які готові приєднатися до ЗСУ, однак він не є заміною мобілізації.

Зі свого боку міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 7 січня зазначив, що розробники проєкту з цифрового рекрутингу в ЗСУ перебувають на фінальній стадії підготовки. Відомо, що він буде націлений на пошук операторів дронів.