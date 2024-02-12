"Сили оборони готові": у ЗСУ розповіли про ймовірність повторного наступу на Харків (відео)

На Лимано-Куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи, зазначив керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Для повторного наступу на Харків у російських окупантів не буде жодного шансу. Про це повідомив Ілля Євлаш, керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", в ефірі телемарафону.

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію нашої держави на цьому напрямку, як зазначив спікер, продовжують встановлюватися фортифікаційні споруди. Заходи здійснюють на випадок, якщо росіяни знову підуть в наступ. З його слів, це відбувається не лише на цьому напрямку, а й на Лимано-Куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи.

"Шансів у них немає", – заявив Ілля Євлаш.

Він додав, що цей процес відбувається постійно. З його слів, й надалі будуються блокпости, оборонні рубежі.

Ситуація на Харківщині від Генштабу ЗСУ

На Слобожанському та на Сіверському напрямках, як повідомили у звіті Генерального штабу від 12 лютого, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Ворог проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Війська РФ збільшують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону напроти Бєлгородської області.

На Куп’янському напрямку в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" українські воїни відбили 2 атаки російських окупантів. Це відбулося біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

Нагадаємо, 10 лютого військ РФ завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки з будинків евакуювали 50 осіб, одна людина загинула.