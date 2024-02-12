"Штучна країна": причиною початку війни стала одержимість Путіна історією, — WSJ

За словами журналістів, Путін вважає Україну "несправжньою країною" і всі його подальші дії, починаючи з 2014 року, випливають із цього переконання.

Захоплення президента РФ Володимира Путінаісторією України та слов'янських народів відоме вже давно. Саме це і стало однією з причин початку війни РФ проти України. Про це пише видання The Wall Street Journal.

У 2008 році, під час зустрічі з тодішнім послом США Вільямом Бернсом, який зараз є директором Центрального розвідувального управління, Путін явно висловив свою точку зору на це питання.

Як зазначив Бернс, Путін ставиться до України як до "не справжньої країни". Отже, всі наступні дії Путіна з 2014 року, починаючи з анексії Криму і до розгорнутої у 2022 році повномасштабної війни, випливають з цієї точки зору. Переконання Путіна в тому, що Україна є "штучною" країною, призводить до майже дворічного наполегливого спротиву з боку Києва проти спроб Москви знищити її незалежність і повернути собі контроль над половиною тимчасово окупованих територій.

У джерелі зазначають, історичні погляди Путіна не є унікальними для нього, а мають глибоке коріння в історичному контексті Російської імперії, що передувала революції 1917 року. У цьому періоді назву "Україна" та публікації українською мовою було заборонено, а українців позначали терміном "малороси".

За даними західних спецслужб, у період пандемії COVID-19 російський президент приділив значну увагу читанню історичних текстів. Унаслідок цієї діяльності було створено трактат під назвою "Про історичну єдність росіян і українців", який було опубліковано в липні 2021 року. Цей трактат було зачитано перед вторгненням кожному військовослужбовцю російських збройних сил.

Хоча фокус на давніх подіях може викликати подив, питання української ідентичності залишається ключовим елементом основного міфу Росії, визначаючи її сучасну політику.

"На думку Путіна, українська ідентичність — це винахід ворога Росії — Австро-Угорщини початку XX століття", — зазначає The Wall Street Journal.

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, президент Росії Володимир Путін спробував використати інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном, щоб представити широкій західній аудиторії кремлівські наративи.