Наводив ракети по Грозі: експоліцейському з Харківщини повідомили про підозру у держзраді

Ще влітку 2022 року під час окупації Купʼянська чоловік, будучи чинним правоохоронцем, добровільно перейшов на бік ворога. Перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втекли на територію Росії.

Колишньому українському поліцейському, якому вже інкриміновано наведення російської ракети по Грозі, де загинули 59 місцевих жителів, оголошено про підозру у держзраді. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори спільно з працівниками Державного бюро розслідувань (ДБР) та Департамент внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції зібрали необхідну доказову базу для повідомлення про ще одну підозру 23-річному молодшому брату, який причетний до ракетного удару 5 жовтня 2023 року по кафе у селі Гроза Купʼянського району. Тоді 59 мирних мешканців загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Серед загиблих – 8-річний хлопчик.

Ніс службу на російських блокпостах та відбирав автівки у цивільних

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська фігурант, будучи чинним правоохоронцем, добровільно перейшов на бік ворога.

"Він став "и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения" у так званому "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", — зазначають у прокуратурі.

Крім того, фігурант ніс службу на російських блокпостах, під час якої безпідставно зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних громадян.

Займав посаду в ДПС РФ та отримував 45 тисяч рублів

Згодом, як додають у прокуратурі, чоловік отримав нову посаду від росіян та став "инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения".

"За роботу на Рф зрадник щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів", — йдеться у повідомленні.

Разом з братом втік до Росії

Також, як зазначають у пресслужбі, перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втік на територію Російської Федерації. Обох братів звільнено з Національної поліції України.

Старшому брату також інкриміновано державну зраду

У прокуратурі наголосили, що старшому брату, якого теж підозрюють у наведенні російської ракети по Грозі, також інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

"Наразі за вказаним фактом обвинувальний акт стосовно нього перебуває на розгляді у Київському районному суді м. Полтави", — зазначають у пресслужбі.

У СБУ повідомили імена навідників

У Службі безпеки України встановили, що навідниками є 30-річний Володимир Мамон та його 23-річний брат Дмитро. Як відомо з їхнього листування, увечері 4 жовтня один з братів намагався з'ясувати в жителя Грози, коли люди прийдуть на поминальний обід з кладовища.

Окрім того, за кілька годин до удару по кафе в Грозі в листуванні, яке за даними СБУ належить Володимиру Мамону, він повідомив невідомій особі, що в селі незабаром має стати "гучно".

Трагедія у Грозі: що відомо

5 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. У момент удару в закладі відбувався поминальний обід за загиблим на фронті військовослужбовцем Андрієм Козирем.

10 жовтня начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що кількість жертв збільшилася до 53, криміналісти їх ідентифікували. Проте ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Через російський ракетний удар по селу Гроза Харківської області шестеро дітей залишилося сиротами, ще п'ятеро — напівсиротами.