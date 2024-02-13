Почалися перебої зі світлом і водою: РФ атакувала Дніпро ударними дронами (відео)

У ДТЕК заявили, що внаслідок атаки дронами було серйозно пошкоджено обладнання. Крім того, через проблеми з електроенергією на низці вулиць припинено подачу води.

У ніч із 12 на 13 лютого російські окупанти дронами атакували місто Дніпро. У результаті було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, одна з ТЕС перестала виробляти електроенергію. Про це повідомили в ДТЕК.

"Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. У ніч із 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", — ідеться в повідомленні.

У ДТЕК заявили, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція призупинила виробництво електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики приступили до ліквідації наслідків і відновлення роботи обладнання.

Як повідомило комунальне підприємство "Дніпроводоканал", через атаку дронів зупинено водопостачання на низці вулиць. Серед них:

вул. Миколи Міхновського 5,5A, 7,9,10,11,11A, 13,13A, 17,19,21,23,25,25A,27,29,31;

пров. Фестивальний, 1,2,3,3А, 4,5,6,9,12,14,16,20,22,24,29,31;

просп. Миру 1Б,25,4А,5,6,8,10,12,13,14,14А,16А, 17,18,21,29,31,33,35,37,47,49,51,51А,55,59,63,63А,65,67,71,71А,73,75,75А, 77,81,83,87,89,91,93,95;

вул. Березинская, 33,35,37,39,41,43,45,55,58,59,61;

вул. Ю. Магалевського, 1,2,6,8,10,11А, 12,14,15А;

пров. Вільний, 2А,3,4,5,6,7,12;

вул. Ю. Липи, 1,3,3Б,5,7,9,11,13,15,19,21,23;

Донецьке шосе,97,99,105,107,109,111,113,115,119,121,121A,123,123 A, 129,131A,137.

Повітряна атака на Дніпро: що відомо

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, який до цього повідомляв, що росіяни атакують цивільну інфраструктуру в місті.

"Ненавиджу. Б'ють по цивільній інфраструктурі", — написав він о 23:44.

Борис Філатов про обстріл Дніпра дронами Фото: Скриншот

Також зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ вперше попередили про активність ворожих дронів ще о 22:12 вечора. Тривога була оголошена в Херсонській, миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Повідомляється, що Дніпропетровську область атакували кілька груп ворожих БПЛА.

Пізніше в ЗСУ повідомили, що росіяни також запустили в бік Дніпра ракету. Відбій тривоги у зв'язку з активністю безпілотників було оголошено о 00:35 ночі 13 лютого.

Нагадаємо, що в поліції Харкова заявили, що внаслідок атаки на нафтобазу в місті 9 лютого стався витік нафтопродуктів. Забрудненими виявилися понад 10 тисяч квадратних метрів землі. Загалом на базі зберігалося 3800 тонн палива.